मृत्यु प्रमाण पत्र की परेशानी खत्म, पंचायती राज मंत्री का प्लान सेट; 21 दिन नहीं 24 घंटे में होगा काम
अभी पंचायतों में मृत्यु प्रमाणपत्र 21 दिनों के अंदर मिलता है। पंचायतों के निकट के श्मशान तथा कब्रिस्तान के निकट के वार्ड सदस्य को मृतक व्यक्ति की पहचान का जिम्मा देने की तैयारी है।
Bihar News: बिहार की पंचायतों में 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र उनके परिजनों को मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग की तैयारी है कि पंचायत सचिव के माध्यम से हर हाल में निर्धारित समय के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाए। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया है कि अब एप के जरिए काम जल्द हो जाएगा। विभाग वार्ड सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी देने जा रहा है जिसके लिए उन्हें मासिक भुगतान भी दिया जाएगा। नई व्यवस्था से आम जनोंं को दलाल और बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी।
शीर्षस्तर पर मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी पंचायतों में मृत्यु प्रमाणपत्र 21 दिनों के अंदर मिलता है। पंचायतों के निकट के श्मशान तथा कब्रिस्तान के निकट के वार्ड सदस्य को मृतक व्यक्ति की पहचान का जिम्मा देने की तैयारी है। इसके लिए वार्ड सदस्य को प्रतिमाह दो-दो हजार रुपये देने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रत्येक मृतक की पहचान कर पूरी जानकारी देने और सफाई के लिए अलग से 100 रुपये भी देने का प्रस्ताव है। वार्ड सदस्य की अनुपलब्धता की स्थिति में कोई अन्य कर्मी इसके लिए प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। मृतक के संबंध में परिवार, पड़ोसी या गांव के लोगों से सूचना ली जाएगी।
श्मशान घाट को मोक्षधाम के रूप में विकसित करने की तैयारी
पंचायती राज विभाग पंचायतों के निकट के श्मशान धाट को मोक्षधाम के रूप में भी विकसित करेगा। इसके लिए प्रत्येक श्मशान घाट में 19 लाख रुपये खर्च कर यहां शेड सहित सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जानी है। इसमें पेयजल की उपलब्धता भी शामिल है।
एप से परिवार को मोबाइल पर मिलेगा मृत्यु प्रमाणपत्र
मृत्यु प्रमाणपत्र 24 घंटे के अंदर जारी करने के लिए पंचायती राज विभाग विशेष एप बनाएगा। पंचायत के लोग इस एप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे। इस एप मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध हो जाएगा। पंचायत सरकार भवन में इसके लिए कंप्यूटरीकृत तरीके से प्रमाणपत्र बना कर एप पर अपलोड किया जाएगा। इस एप पर स्थायी तौर पर संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगी।
क्या कहते हैं मंत्री?
पंचायत सचिव के माध्यम से पंचायतों में 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र संबंधित परिवार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए एप तैयार किया जाएगा। पंचायतों के निकट के श्मशान घाट को मोक्षधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। -दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें