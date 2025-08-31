मौत का बदला मौत! नालंदा में पिता के सामने बेटे की हत्या, बदमाशों ने 7 गोलियां मारीं

बिहार के नालंदा में हत्या का बदला लेने के लिए पिता के सामने बेटे की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने सात गोली मारीं। बताया जा रहा है कि जुलाई में किशोरी यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में शिशुपाल का नाम आया था। जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई।

बिहार के नालंदा जिले में एक महीने पूर्व हुई हत्या के प्रतिशोध में चुहड़चक गांव के मोड़ के पास रविवार की अहले सुबह अपराधियों ने 18 वर्षीय युवक की गोली मार हत्या कर दी। मृतक की पहचान चुहड़चक निवासी बृजनंदन यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ कारू के रूप में की गयी। घटना के बाद गांव के दो गुटों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एहतियातन पुलिस गांव में कैंप कर रही है।

मृतक के पिता ने बताया कि शिशुपाल उनके साथ खेत में भिंडी तोड़ रहा था। इसी दौरान दो बाइक से पांच अपराधी पहुंचे। उनमें से दो ने उन्हें पकड़ लिया और दो अपराधियों ने बेटे को निशाना बनाकर सात गोलियां चलाईं और भाग निकले। बताया जाता है कि बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहड़चक गांव में किशोरी यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड शिशुपाल का नाम आया था। आशंका जाहिर की जा रही है कि उसी घटना का बदला लेने के उद्देश्य से शिशुपाल की हत्या की गयी।