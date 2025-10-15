Hindustan Hindi News
RJD-VIP के बीच डील हो गई फाइनल? मुकेश सहनी को राजद-कांग्रेस ने दीं 18 सीटें

संक्षेप: वीआईपी के साथ सीटों की जो डील हुई है उसके तहत वीआईपी को बिहार चुनाव में 18 सीटें देने पर सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस कोटे से आठ और आरजेडी कोटा से 10 सीटें दी गई हैं। आरजेडी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वीआईपी का सिंबल दे सकती है।

Wed, 15 Oct 2025 11:27 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वीआईपी के साथ सीटों की जो डील हुई है उसके तहत वीआईपी को बिहार चुनाव में 18 सीटें देने पर सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस कोटे से आठ और आरजेडी कोटा से 10 सीटें दी गई हैं। आरजेडी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वीआईपी का सिंबल दे सकती है। हालांकि, अभी इस डील को लेकर किसी तरह का औपचारिक महागठबंधन या इसमें शामिल घटक दलों की तरफ से नहीं किया गया है।

यहां आपको बता दें कि राजद के गठबंधन सहयोगियों में कांग्रेस के अलावा तीन वाम दल और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झामुमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की रालोजपा से भी गठजोड़ की संभावना जताई जा रही है।

आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर विभिन्न दलों के बीच बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए 60 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है लेकिन राजद उसे 55 सीट देने पर तैयार है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से सीट डील को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मुलाकात भी हाल में हुई है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। इसके बाद ही वीआईपी को 18 सीटें देने पर सहमति बनी है। यह भी कहा जा रहा है कि सीटों के चयन में जातीय समीकरण समेत अन्य स्थानीय तथ्यों का भी ध्यान रखा गया है।

भाकपा ने भी छह सीटों पर तय किए अपने उम्मीदवार

सीपीआई (कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) ने भी छह सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पार्टी ने तेघड़ा से रामरतन सिंह, बखरी से सूर्यकांत पासवान, बछवारा से अवधेश कुमार राय, बांका से संजय कुमार, झंझारपुर से रामनारायण यादव और हरलाखी से राकेश कुमार पांडेय को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। पार्टी कांग्रेस कोटे की कुछ सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकती है।

भाकपा (माले) ने 18 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में देर होता देख भाकपा (माले) ने मंगलवार अपराह्न 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि, कुछ ही देर बाद पार्टी ने सूची वापस भी ले ली और इसे साझा प्रेस कांफ्रेंस में जारी करने की बात कही। भाकपा माले के छह उम्मीदवारों ने मंगलवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया।

इनमें पालीगंज से संदीप सौरभ, अरवल से महानंद सिंह, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, दरौली से सत्यदेव राम, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा और दरौंदा से अमरनाथ यादव शामिल रहे। पर्चा भरने के दौरान दरौली के निवर्तमान विधायक सत्यदेव राम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि रेलवे एक्ट के पुराने मामले में लंबित वारंट के आधार पर हिरासत में लिया गया है। माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि गिरफ्तारी सरकार के इशारे पर की गई है।

