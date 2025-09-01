जानलेवा पलायन; रोटी कमाने चंडीगढ़ जा रहे बिहारी युवक की दर्दननाक मौत, यूपी में ट्रेन से गिरा

यूपी के सहारनपुर -रूड़की रेलवे स्टेशन के बीच युवक ट्रेन से गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। काम के सिलसिले में वह चंडीगढ़ जा रहा था।

रोजी रोटी की आस में खगड़िया से चंडीगढ़ जा रहे एक युवक की ट्रेन से गिरकर सोमवार को यूपी में मौत हो गई। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के शिकार युवक की पहचान बोबिल पंचायत के वार्ड नंबर आठ निवासी राजेंद्र उर्फ राजो ठाकुर के 25 वर्षीय पुत्र छोटू ठाकुर के रूप में की गई है। परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी और मां का बुरा हाल है।

घटना सोमवार की अहले सुबह पांच बजे के करीब यूपी के सहारनपुर -रूड़की रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। सूचना पर परिजन शव को लाने के लिए घटनास्थल की ओर प्रस्थान कर गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के शिकार युवक शनिवार को घर से कमाने के लिए चंडीगढ़ के लिए निकला था। रविवार को वह सहरसा में जनसाधारण एक्सप्रेस पकड़कर गंतव्य की ओर जा रहा था। इसी क्रम में सहारनपुर के रूड़की के निकट कोई चूक हो जाने से वह ट्रेन से गिर गया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना पर उसकी मां ललिता देवी व पत्नी गुंजन कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है। वही उसके पिता राजेंद्र उर्फ राजो ठाकुर किंकर्तव्यविमूढ़ बने हुए। छोटू का विवाह ढ़ाई वर्ष पूर्व गुंजन से हुई थी, लेकिन उसे अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अपने जिले में काम नहीं मिलने पर युवक चंडीगढ़ जा रहा था।