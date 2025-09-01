Deadly migration Bihari youth going to Chandigarh to earn living died fell from train in UP जानलेवा पलायन; रोटी कमाने चंडीगढ़ जा रहे बिहारी युवक की दर्दननाक मौत, यूपी में ट्रेन से गिरा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDeadly migration Bihari youth going to Chandigarh to earn living died fell from train in UP

जानलेवा पलायन; रोटी कमाने चंडीगढ़ जा रहे बिहारी युवक की दर्दननाक मौत, यूपी में ट्रेन से गिरा

यूपी के सहारनपुर -रूड़की रेलवे स्टेशन के बीच युवक ट्रेन से गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। काम के सिलसिले में वह चंडीगढ़ जा रहा था।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:31 PM
share Share
Follow Us on
जानलेवा पलायन; रोटी कमाने चंडीगढ़ जा रहे बिहारी युवक की दर्दननाक मौत, यूपी में ट्रेन से गिरा

रोजी रोटी की आस में खगड़िया से चंडीगढ़ जा रहे एक युवक की ट्रेन से गिरकर सोमवार को यूपी में मौत हो गई। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के शिकार युवक की पहचान बोबिल पंचायत के वार्ड नंबर आठ निवासी राजेंद्र उर्फ राजो ठाकुर के 25 वर्षीय पुत्र छोटू ठाकुर के रूप में की गई है। परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी और मां का बुरा हाल है।

घटना सोमवार की अहले सुबह पांच बजे के करीब यूपी के सहारनपुर -रूड़की रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। सूचना पर परिजन शव को लाने के लिए घटनास्थल की ओर प्रस्थान कर गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के शिकार युवक शनिवार को घर से कमाने के लिए चंडीगढ़ के लिए निकला था। रविवार को वह सहरसा में जनसाधारण एक्सप्रेस पकड़कर गंतव्य की ओर जा रहा था। इसी क्रम में सहारनपुर के रूड़की के निकट कोई चूक हो जाने से वह ट्रेन से गिर गया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:बिहार में दामाद की अय्याशी से ससुर का खून खौला, 1 लाख की सुपारी देकर मरवा डाला

घटना की सूचना पर उसकी मां ललिता देवी व पत्नी गुंजन कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है। वही उसके पिता राजेंद्र उर्फ राजो ठाकुर किंकर्तव्यविमूढ़ बने हुए। छोटू का विवाह ढ़ाई वर्ष पूर्व गुंजन से हुई थी, लेकिन उसे अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अपने जिले में काम नहीं मिलने पर युवक चंडीगढ़ जा रहा था।

ये भी पढ़ें:बिहार के वोटर लिस्ट में नेपाली नागरिकों के नाम कैसे? प्रशासन ने भेजा नोटिस
ये भी पढ़ें:बिहार की जीविका दीदी देश में नंबर वन, आंध्र प्रदेश को पछाड़ा; छू रहीं आसमान

पुत्र के मौत की खबर पर मां ललिता देवी पुत्र को याद करते हुए रोते बिलखते हुए बेहोशी में चली जाती है। आसपास के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा सांत्वना देकर होश में लाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में इलाके के युवक काम के सिलसिले में घर से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार के इस जिले में धार्मिक झंडा उखाड़ने पर बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा; तनाव
ये भी पढ़ें:लव-सेक्स-धोखा, प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने का आरोप;बिहार में युवती से दरिंदगी
ये भी पढ़ें:बाढ़ राहत की राशि मरे हुए लोगों के बैंक खातों में भेज दी, बिहार में गजब हुआ