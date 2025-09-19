बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा गंभीर, पिस्टल छीना; यूपी से जुड़े हैं तार

दहवा गांव में रुस्तम अंसारी के घर यूपी पुलिस रेड करने पहुंची। सहयोग में धनहा थाना के एसआई प्रमोद कुमार करने पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के बाद रुस्तम सहित करीब एक दर्जन के संख्या महिला एवं पुरुषों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।

बिहार में पुलिस पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला पश्चिम चंपारण से है। धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव में यूपी पुलिस के साथ एक व्यक्ति के घर पहुंची पुलिस पर पशु तस्करों ने हमला कर दिया। इस घटना में धनहा थाना के एक एसआई गंभीर रूप घायल हो गए। दारोगा का सर्विस रिवॉल्वर भी छीन लिया गया। घायल एसआई का मधुबनी पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। वही सूचना पर पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच आरोपियों को धर पकड़ में जुट गए हैं। हमला करने वाले पशु तस्कर बताए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस एक आपराधिक कांड में आरोपियों को पकड़ने आई थी। धनहा पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन, इसी दौरान स्थिति ऐसी बन गई की यूपी पुलिस भी भागने पर मजबूर हो गई। पशु तस्कर हरवे हथियार लेकर मोर्चा लेने लगे। इसी क्रम में दारोगा प्रमोद कुमार चोट लगने से जख्मी हो गए।उन्हें आनन फानन में मधुबनी पीएचसी में ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।