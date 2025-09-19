Deadly attack on police team in Bettiah Bihar Sub Inspector critical pistol snatched links to UP बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा गंभीर, पिस्टल छीना; यूपी से जुड़े हैं तार, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा गंभीर, पिस्टल छीना; यूपी से जुड़े हैं तार

बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा गंभीर, पिस्टल छीना; यूपी से जुड़े हैं तार

दहवा गांव में रुस्तम अंसारी के घर यूपी पुलिस रेड करने पहुंची। सहयोग में  धनहा थाना के एसआई प्रमोद कुमार करने पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के बाद रुस्तम सहित करीब एक दर्जन के संख्या महिला एवं पुरुषों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बेतियाFri, 19 Sep 2025 09:15 AM
बिहार में पुलिस पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला पश्चिम चंपारण से है। धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव में यूपी पुलिस के साथ एक व्यक्ति के घर पहुंची पुलिस पर पशु तस्करों ने हमला कर दिया। इस घटना में धनहा थाना के एक एसआई गंभीर रूप घायल हो गए। दारोगा का सर्विस रिवॉल्वर भी छीन लिया गया। घायल एसआई का मधुबनी पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। वही सूचना पर पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच आरोपियों को धर पकड़ में जुट गए हैं। हमला करने वाले पशु तस्कर बताए जा रहे हैं।

थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि दहवा गांव में रुस्तम अंसारी के घर यूपी पुलिस रेड करने पहुंची। जिसका सहयोग धनहा थाना के एसआई प्रमोद कुमार करने पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के बाद रुस्तम सहित करीब एक दर्जन के संख्या महिला एवं पुरुषों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमला में एस आई प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस एक आपराधिक कांड में आरोपियों को पकड़ने आई थी। धनहा पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन, इसी दौरान स्थिति ऐसी बन गई की यूपी पुलिस भी भागने पर मजबूर हो गई। पशु तस्कर हरवे हथियार लेकर मोर्चा लेने लगे। इसी क्रम में दारोगा प्रमोद कुमार चोट लगने से जख्मी हो गए।उन्हें आनन फानन में मधुबनी पीएचसी में ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

इस मामले में एक नया कांड दर्ज किया जाएगा। पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई हैं। घटना के बाद गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। बेतिया पुलिस ने यूपी पुलिस से आरोपियों की पूरी जानकारी की मांग की है।

