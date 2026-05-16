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सासाराम में खाकी पर जानलेवा हमला, नो-एंट्री में रोकने पर बालू माफिया ने सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, जीतेंद्र सिंह, सासाराम
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Bihar Crime News: सासाराम में शनिवार सुबह नो-एंट्री में ट्रैक्टर रोकने पर चालक ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही मुकेश कुमार को कुचल दिया। पुलिस फरार आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

सासाराम में खाकी पर जानलेवा हमला, नो-एंट्री में रोकने पर बालू माफिया ने सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला

Bihar Crime News: बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से एक बेहद चौंकाने वाली और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देने वाली खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बेखौफ बालू माफियाओं का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने अब सीधे खाकी वर्दी पर ही जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया है। सासाराम नगर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर के चालक ने ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक जवान को सरेआम कुचल दिया। इस दर्दनाक घटना में ट्रैफिक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

नो-एंट्री में घुस रहा था ट्रैक्टर, रोकने पर रौंदा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास शनिवार सुबह करीब 8 बजे घटी। उस समय शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। नो-एंट्री के इसी नियम का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी वहां से एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर गुजरने की कोशिश करने लगा। जब वहां तैनात ट्रैफिक सिपाही मुकेश कुमार ने ट्रैक्टर चालक को नियम का हवाला देते हुए रुकने का इशारा किया, तो रुकने के बजाय चालक ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और ड्यूटी पर तैनात जवान को बेरहमी से रौंदते हुए वहां से फरार हो गया।

नवगछिया का रहने वाला है घायल जवान मुकेश

ट्रैक्टर की भारी चपेट में आने से ट्रैफिक सिपाही मुकेश कुमार बुरी तरह से कुचलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ जवान को तड़पता देख स्थानीय लोगों और अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका सघन इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल जवान मुकेश कुमार (पुलिस नंबर-39) मूल रूप से नवगछिया जिले के रहने वाले हैं। उनकी हालत फिलहाल बेहद गंभीर बनी हुई है।

आरोपी की तलाश तेज

दिनदहाड़े पुलिस जवान पर हुए इस जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी और नगर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी चालक और ट्रैक्टर की पहचान कर उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जा सके।

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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