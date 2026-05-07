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मिड डे मील में निकला मरा हुआ सांप! सरकारी स्कूलों के 250 बच्चे बीमार; मचा हड़कंप

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, महिषी (सहरसा)
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सहरसा जिले के महिषी प्रखंड में गुरुवार को कई सरकरी स्कूलों के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मिड डे मील में मरा हुआ सांप पाए जाने के आरोप के बीच फूड पॉइजनिंग की आशंका को देखते हुए लगभग 250 छात्र-छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिहार के सहरसा जिले के महिषी में गुरुवार को मिड डे मील खाने के बाद लगभग 250 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इससे हड़कंप मच गया। फूड पॉइजनिंग की आशंका के बाद सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया। ये बच्चे महिषी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों के हैं। अस्पताल में भर्ती करीब 200 बच्चे एक ही स्कूल बलुआहा मध्य विद्यालय के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि एक एनजीओ द्वारा मध्याह्न भोजन में मरा हुआ सांप का बच्चा पाया गया, जिसके बाद छात्र-छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई।

सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद 115 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। मध्य विद्यालय बलुआहा के अलावा महिषी प्रखंड क्षेत्र के थनवार, कोठिया, लहुआर, लखनी के स्कूली बच्चे भी गुरुवार को इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। उनकी मेडिकल जांच की गई।

इस घटना के बाद मध्य विद्यालय बलुआहा में ग्रामीणों और अभिभावकों ने आक्रोश जाहिर करते हुए हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन में मरा हुआ सांप का बच्चा पाया गया। दूषित भोजन को खाने के बाद बच्चों की तबीचयत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

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डीएम-एसपी समेत अधिकारी पहुंचे

इस घटना के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सहरसा के डीएम दीपेश कुमार, एसपी हिमांशु, सदर एसडीओ श्रीयांश तिवारी, एसडीपीओ आलोक कुमार, डीईओ हेमचन्द्र, सिविल सर्जन डॉ. राजनारायण मेहता, सिमरी बख्तियारपुर डीसीएलआर सितु शर्मा, बीडीओ सह बीईओ भरत कुमार सिंह, सीओ संजय कुमार सीएचसी पहुंचे।

डीएम, एसपी, एसडीओ और एसडीपीओ सदर अस्पताल भी पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों से मिलकर उनका हाल लिया। डीएम ने कहा कि बच्चों को जो मिड डे मील परोसा गया था, उसका सैंपल लिया जा रहा है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा।

सिविल सर्जन ने कहा कि करीब 250 बच्चे अस्पताल आए, जिसमें से कुछ बच्चों में फूड प्वाइजनिंग होने की संभावना मिली। उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

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एनजीओ से 68 स्कूलों में जाता है मिड डे मील

सदर एसडीओ ने कहा कि जो बच्चे स्वस्थ थे, उन्हें जांच के बाद घर भेज दिया गया है। डीईओ ने कहा कि महिषी प्रखंड क्षेत्र में एनजीओ से 68 स्कूलों में मध्याह्न भोजन भेजा जाता है। मध्याह्न भोजन के सैंपल को इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी जांच कराई जाएगी।

(महिषी से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

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Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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