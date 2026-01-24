Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDead body of missing woman found dogs biting in Muzaffarpur Bihar
बाहर चल रही थी मुनादी, घर 300 मीटर दूरी पर कुत्ते नोच रहे थे महिला की लाश; हत्या की आशंका

संक्षेप:

Jan 24, 2026 11:28 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गायब महिला की लाश कुत्ते नोच रहे थे। दरभंगा फोरलेन पर कन्हारा हरिदास स्थित पुलिया के नीचे से शुक्रवार को बुजुर्ग महिला की सड़ी-गली लाश मिली। मृतका कन्हारा हरिदास निवासी रामज्ञानी महतो की 75 वर्षीय पत्नी कलवा देवी थी। पुलिया के नीचे शव को कुत्ते नोच रहे थे। दोनों पैर, एक हाथ और चेहरे का कुछ हिस्सा गायब था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। मृत कलवा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

मृतका कलवा देवी के नाती सुनील महतो ने पुलिस को बताया कि उसकी नानी को बेटी ही है, जो कन्हारा में रहती है। 24 दिसंबर 2025 को नानी पशुचारा लाने गई थी। 25 दिसंबर 2025 को बोचहां थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने खोजबीन पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर ही कलवा देवी की लाश पड़ी थी।

दलबल के साथ मौके पर पहुंचे बोचहां थानेदार श्रीकांत चौरसिया को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने खोजने की कोशिश नहीं की। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

कलवा देवी का कोई बेटा नहीं है। उसकी तीन बेटियां हैं। एक बेटी साथ रहती है। परिवार के लोगों ने माइकिंग भी कराई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली। शुक्रवार की शाम पुलिया के नीचे कुत्तों को मंडराते देख लोग जुट गए। उसके बाद पता शव का पता चला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। डीएसपी पूर्वी वन अलय वत्स ने कहा कि परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस छानबीन कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
