बाहर चल रही थी मुनादी, घर 300 मीटर दूरी पर कुत्ते नोच रहे थे महिला की लाश; हत्या की आशंका

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गायब महिला की लाश कुत्ते नोच रहे थे। दरभंगा फोरलेन पर कन्हारा हरिदास स्थित पुलिया के नीचे से शुक्रवार को बुजुर्ग महिला की सड़ी-गली लाश मिली। मृतका कन्हारा हरिदास निवासी रामज्ञानी महतो की 75 वर्षीय पत्नी कलवा देवी थी। पुलिया के नीचे शव को कुत्ते नोच रहे थे। दोनों पैर, एक हाथ और चेहरे का कुछ हिस्सा गायब था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। मृत कलवा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

मृतका कलवा देवी के नाती सुनील महतो ने पुलिस को बताया कि उसकी नानी को बेटी ही है, जो कन्हारा में रहती है। 24 दिसंबर 2025 को नानी पशुचारा लाने गई थी। 25 दिसंबर 2025 को बोचहां थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने खोजबीन पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर ही कलवा देवी की लाश पड़ी थी।

दलबल के साथ मौके पर पहुंचे बोचहां थानेदार श्रीकांत चौरसिया को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने खोजने की कोशिश नहीं की। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।