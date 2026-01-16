Hindustan Hindi News
सामने शव पड़ा रहा, भीड़ मछली लूटती रही; बिहार में इंसानियत शर्मसार हो गई

संक्षेप:

बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में कोचिंग जा रहे 7वीं के छात्र रितेश कुमार की मौत हो गई। मछली लदे पिकअप ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद मदद के बजाय लोग सड़क पर गिरी मछलियां लूटते रहे।

Jan 16, 2026 04:28 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
बिहार के सीतामढ़ी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुपरी थाना क्षेत्र के झझी-हट गांव के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में सातवीं कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान रितेश कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो संतोष दास का पुत्र था। रितेश रोज की तरह सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होगी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मछली लदे एक पिकअप वाहन ने तेज रफ्तार में रितेश को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में परिजन मौके पर पहुंचे, जहां बेटे का शव देखकर मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। हालांकि, इस घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उसने समाज की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया।

एक तरफ सड़क किनारे छात्र का शव पड़ा था और परिवार गहरे सदमे में था, वहीं दूसरी ओर लोगों की भीड़ पिकअप वाहन से सड़क पर बिखरी मछलियों को लूटने में जुट गई। कोई बोरी भरता दिखा तो कोई हाथों में मछलियां समेटकर भागता नजर आया। किसी ने एंबुलेंस बुलाने या बच्चे की मदद करने की कोशिश तक नहीं की।

घटना की सूचना मिलते ही पुपरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।