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लाश मिलते मचा कोहराम, बांका में मैट्रिक के छात्र की पीट-पीटकर हत्या क्यों हुई? पोस्टमार्ट का इंतजार

Apr 09, 2026 11:35 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मृतक की पहचान टोनापाथर गांव निवासी पप्पू यादव के 16 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार उर्फ किरण के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि किशोर की पीट-पीट कर हत्या की गई है।

लाश मिलते मचा कोहराम, बांका में मैट्रिक के छात्र की पीट-पीटकर हत्या क्यों हुई? पोस्टमार्ट का इंतजार

Bihar News: बिहार के बांका में एक 16 साल के किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जिले के सुईया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहटनियां गांव के मेनमा टिल्हा लेंगड़ा बांध के नीचे गुरुवार सुबह उसका शव बरामद किया गया। डेड मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर सुईया थाना अध्यक्ष कन्हैया झा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या का कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है।

मृतक की पहचान टोनापाथर गांव निवासी पप्पू यादव के 16 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार उर्फ किरण के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि किशोर की पीट-पीट कर हत्या की गई है। हालांकि, अभी तक उन लोगों ने किसी का नाम लेकर पर हत्या का नामजद नहीं कराया है। पुलिस घटना मृतक की मां बिन्दु देवी ने बताया कि उनका बेटा बांका स्थित मां सरस्वती आवासीय विद्यालय, नेहरू कॉलोनी गली नंबर-2 में रहकर अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि आशीष पढ़ने में काफी तेज था। माता पिता उसे पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं भी दे रहे थे। परिवार के होनहार सदस्य की हत्या से सभी काफी दुखी हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पंचायत समिति प्रतिनिधि पिंटू कुमार सिंह, गतपत तांती, राजेश कुमार यादव, रोहित यादव समेत दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि इतने छोटे बच्चे की हत्या क्यों की गई यह बात समझ से पड़े है। प्रशासन से परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है।

इस मामले में थाना अध्यक्ष कन्हैया झा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस पूरी गंभीरता के साथ मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों से किसी से अदावत या अन्य किसी संभावनी पर जनकारी ली जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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