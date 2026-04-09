लाश मिलते मचा कोहराम, बांका में मैट्रिक के छात्र की पीट-पीटकर हत्या क्यों हुई? पोस्टमार्ट का इंतजार

मृतक की पहचान टोनापाथर गांव निवासी पप्पू यादव के 16 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार उर्फ किरण के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि किशोर की पीट-पीट कर हत्या की गई है।

Bihar News: बिहार के बांका में एक 16 साल के किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जिले के सुईया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहटनियां गांव के मेनमा टिल्हा लेंगड़ा बांध के नीचे गुरुवार सुबह उसका शव बरामद किया गया। डेड मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर सुईया थाना अध्यक्ष कन्हैया झा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या का कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है।

मृतक की पहचान टोनापाथर गांव निवासी पप्पू यादव के 16 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार उर्फ किरण के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि किशोर की पीट-पीट कर हत्या की गई है। हालांकि, अभी तक उन लोगों ने किसी का नाम लेकर पर हत्या का नामजद नहीं कराया है। पुलिस घटना मृतक की मां बिन्दु देवी ने बताया कि उनका बेटा बांका स्थित मां सरस्वती आवासीय विद्यालय, नेहरू कॉलोनी गली नंबर-2 में रहकर अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि आशीष पढ़ने में काफी तेज था। माता पिता उसे पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं भी दे रहे थे। परिवार के होनहार सदस्य की हत्या से सभी काफी दुखी हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पंचायत समिति प्रतिनिधि पिंटू कुमार सिंह, गतपत तांती, राजेश कुमार यादव, रोहित यादव समेत दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि इतने छोटे बच्चे की हत्या क्यों की गई यह बात समझ से पड़े है। प्रशासन से परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है।