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पति-पत्नी की फंदे से झूलती लाश देख सनसनी, 3 माह पहले हुई थी शादी; हत्या या सुसाइड?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार के मुजफ्फरपुर में नवविवाहित जोड़े की लाश फंदे से लटकी मिलीं। उनकी शादी तीन माह पहले हुई थी।

पति-पत्नी की फंदे से झूलती लाश देख सनसनी, 3 माह पहले हुई थी शादी; हत्या या सुसाइड?

Bihar News: अंजली के हाथों में की मेंहदी फीकी भी नहीं पड़ी थी। उसके पति विजय के चेहरे पर मनपसंद लड़की से शादी का खुमार गया भी नहीं था। लेकिन, बेरहम वक्त ने दोनों से उनकी जिन्दगी छीन ली। उनकी लाशें दो अलग-अलग कमरों में फांसी के फंदे से झूलती मिलीं। यह नजारा जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। चीखें निकल पड़ीं- भगवान ये क्या हो गया। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके की है जहां नवविवाहित जोड़े की संदेहास्पद मौत ने सबको गमगीन कर दिया। पुलिस हत्या या आत्महत्या का सवाल सुलझाने में उलझी हुई है।

मोतीपुर के नरियार नवादा गांव में निवासी अनील सहनी के घर में रविरवार की देर रात बेटी और दामाद की मौत और फंदे से लटकी लाशों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।दोनों की लाशें अलग अलग कमरों कपड़े से बने फंदे से झूल रही थीं। खबर फैली कि आपसी विवाद में दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर मोतीपुर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। रविवार की सुबह एफएसएल की टीम ने कमरों की गहन छानबीन की और कई नमूने जमा किए।

तीन माह पहले शादी

बताया जाता है कि मात्र तीन माह पहले नरियार निवासी अनिल सहनी ने अपनी पुत्री अंजलि कुमारी, 18 साल की शादी सिवाई पट्टी थाना के हरसेर गांव में विद्यानंद सहनी के पुत्र विजय कुमार, 21 साल के साथ हुई थी। अंजली शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। उसकी मां शीला देवा ने बताया कि वह कुछ बीमार थी। पति विजय शनिवार को ससुराल पहुंचा था।

अंजली के साथ विकास

रविवार को अंजली की मां ने बताया कि रविवार की रात दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। रात में शायद किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ। दोनों के बीच तीखी झड़प भी हुई। थोड़ी देर में ही घर में खामोशी छा गई। शांत होने के बाद पता चला कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन घर छोड़ कर फरार हो गए।

विकास के परिजन बोले- दोनों की हत्या हुई

इधर विकास के भाई ने बताया कि अनील सहनी ने विकास और अंजली दोनों की हत्या कर दी है। उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि दोनों ने फांसी लगाई है। पुलिस छानबीन कर रही है।

क्या बोलीं डीएसपी?

इस मामले में डीएसपी वेस्ट-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है। कमरे की जांच एफएसएल से कराई गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसके बाद मौत के कारण के बारे में जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल, पुलिस सभी संभावित ऐंगल से छानबीन कर रही है।

(मोतीपुर से रामनाथ प्रसाद की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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