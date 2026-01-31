गेस्ट हाउस में फंदे से लटकती मिली बाप-बेटे की लाश, बंगाल से बकाया वसूली पर आए थे बिहार

संक्षेप: दिन भर उसका कमरा नहीं खुला तो देर शाम में गेस्ट हाउस कर्मियों ने मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर पंकज गोस्वामी ने दरवाजे के होल से कमरे के अंदर झांका तो रस्सी के फंदे से लटक रहा व्यवसायी और उसके पुत्र का शव दिखा।

बिहार के मुजफ्फरपुर में बैरिया बस स्टैंड के समीप गेस्ट हाउस में पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी व्यवसायी और उसके 15 वर्षीय पुत्र का फंदे से लटका शव मिला। अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। गेस्ट हाउस के कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है। व्यवसायी बकाया वसूली के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। पुलिस सभी संभावित ऐंगल से छानबीन कर रही है। मृतकों की पहचान उनके आधार कार्ड से की गई।

बताया गया कि दिन भर उसका कमरा नहीं खुला तो देर शाम में गेस्ट हाउस कर्मियों ने मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर पंकज गोस्वामी ने दरवाजे के होल से कमरे के अंदर झांका तो रस्सी के फंदे से लटक रहा व्यवसायी और उसके पुत्र का शव दिखा। उसने तत्काल अहियापुर थाने की पुलिस को सूचना दी। संदिग्ध स्थिति में व्यवसायी और उसके पुत्र की मौत को लेकर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस दरवाजे की कुंडी तोड़ अंदर घुसी।

इस मामले में अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि मृत व्यवसायी के आधार कार्ड से उसकी पहचान शुभंकर सावू (37) और पुत्र देवांशु सावू (15) के रूप में हुई है। गेस्ट हाउस के मैनेजर ने पुलिस को बताया है कि चार दिन पहले शुभंकर और देवांशु आए थे। मैनेजर का कहना है कि वह व्यवसायिक बकाया की वसूली के लिए मुजफ्फरपुर में आने की बात बताई थी। मैनेजर का कहना है कि कमरे में दोनों पिता-पुत्र ही ठहरे हुए थे अन्य बेड बुक नहीं हुए थे।