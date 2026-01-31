Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDead bodies of father son found hanging in guest house came to Bihar from Bengal to collect dues
गेस्ट हाउस में फंदे से लटकती मिली बाप-बेटे की लाश, बंगाल से बकाया वसूली पर आए थे बिहार

गेस्ट हाउस में फंदे से लटकती मिली बाप-बेटे की लाश, बंगाल से बकाया वसूली पर आए थे बिहार

संक्षेप:

दिन भर उसका कमरा नहीं खुला तो देर शाम में गेस्ट हाउस कर्मियों ने मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर पंकज गोस्वामी ने दरवाजे के होल से कमरे के अंदर झांका तो रस्सी के फंदे से लटक रहा व्यवसायी और उसके पुत्र का शव दिखा।

Jan 31, 2026 12:14 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में बैरिया बस स्टैंड के समीप गेस्ट हाउस में पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी व्यवसायी और उसके 15 वर्षीय पुत्र का फंदे से लटका शव मिला। अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। गेस्ट हाउस के कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है। व्यवसायी बकाया वसूली के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। पुलिस सभी संभावित ऐंगल से छानबीन कर रही है। मृतकों की पहचान उनके आधार कार्ड से की गई।

बताया गया कि दिन भर उसका कमरा नहीं खुला तो देर शाम में गेस्ट हाउस कर्मियों ने मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर पंकज गोस्वामी ने दरवाजे के होल से कमरे के अंदर झांका तो रस्सी के फंदे से लटक रहा व्यवसायी और उसके पुत्र का शव दिखा। उसने तत्काल अहियापुर थाने की पुलिस को सूचना दी। संदिग्ध स्थिति में व्यवसायी और उसके पुत्र की मौत को लेकर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस दरवाजे की कुंडी तोड़ अंदर घुसी।

इस मामले में अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि मृत व्यवसायी के आधार कार्ड से उसकी पहचान शुभंकर सावू (37) और पुत्र देवांशु सावू (15) के रूप में हुई है। गेस्ट हाउस के मैनेजर ने पुलिस को बताया है कि चार दिन पहले शुभंकर और देवांशु आए थे। मैनेजर का कहना है कि वह व्यवसायिक बकाया की वसूली के लिए मुजफ्फरपुर में आने की बात बताई थी। मैनेजर का कहना है कि कमरे में दोनों पिता-पुत्र ही ठहरे हुए थे अन्य बेड बुक नहीं हुए थे।

होटल स्टाफ ने बताया कि गुरुवार रात दोनों खाना खाकर सोने चले गए। सुबह में कमरे का गेट नहीं खुला तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया। जब शाम में सफाई कर्मी पहुंचा तब भी कमरा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं मिली। इसके बाद मैनेजर पंकज को उसने सूचना दी। मैनेजर ने जब दोनों का शव लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी। मृतकों के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
