बिहार में पराली जलाने वाले 1800 किसानों का DBT से पैसा रोका, नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

बिहार सरकार ने 2025-26 में पराली जलाने वाले 1800 से ज्यादा किसानों के डीबीटी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। अब उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा।

बिहार में पराली जलाने वाले लगभग 1800 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। सरकार ने ऐसे किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। इससे उन्हें सरकारी अनुदान, सब्सिडी आदि नहीं मिल पाएगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कृषि विभाग द्वारा सदन में पेश की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

दरअसल, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में फसल के अवशेष जलाने की मनाही है। इस बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद कई किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ सरकार सख्ती बरत रही है।

कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में 1758 किसानों की सब्सिडी और इंसेंटिव रोक दिए गए। वहीं, इस साल में अब तक इसी तरह के उल्लंघन की वजह से 49 और किसानों के DBT रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। इस तरह 2025-26 में कुल 1807 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डीबीटी के जरिए किसानों को अलग-अलग कृषि योजनाओं के तहत सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने और मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान से बचाने के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

उन्होंने बताया, "सरकार ने सख्त चेतावनी दी थी कि जो किसान पराली जलाते हुए पाए जाएंगे, उन्हें सरकारी स्कीमों के तहत मिलने वाली फाइनेंशियल मदद और सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार किसानों को रियायती दर पर बिजली और सब्सिडी वाले दामों पर डीजल समेत अन्य आर्थिक मदद देती है।"

उन्होंने किसानों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किए हैं और पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को खेती के उपकरण पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को हरित कचरा और दूसरे ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "बायोमास ब्रिकेट, जो मुख्य रूप से ग्रीन वेस्ट और ऑर्गेनिक मटीरियल से बने होते हैं, गर्मी और खाना पकाने के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन कम्प्रेस्ड कंपाउंड में कई तरह के ऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं।"

हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए बिहार इकोनॉमिक सर्वे (2025-26) में बताया गया है कि 2024 में 4596 किसानों को डीबीटी से वंचित किया गया था। हालांकि, इसके मुकाबले 2025 में फसल पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। सर्वे में बताया गया है कि जिला अधिकारियों को कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और फसल अवशेष जलाने के हॉटस्पॉट के तौर पर पहचानी गई पंचायतों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।