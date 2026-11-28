सेंट्रल स्कूल की तर्ज पर बिहार की हर पुलिस लाइन में खुलेंगे डीएवी स्कूल, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार की सभी 50 पुलिस लाइन में डीएवी स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को डीएवी संस्था के कार्यक्रम में यह घोषणा की। पुलिस लाइन में खोले जाने वाले डीएवी स्कूलों में पुलिसकर्मियों के बच्चे पढ़ाई करेंगे।
बिहार की हर पुलिस लाइन में डीएवी स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को यह ऐलान किया। सीएम ने डीएवी संस्थान के अध्यक्ष पूनम सुरी से इसके लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में डीएम स्कूल के लिए चिह्नित स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि बिहार में अभी नए और पुराने मिलाकर कुल 50 पुलिस लाइन हैं। सेंट्रल स्कूलों की तर्ज पर पुलिस लाइन में डीएवी स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के पीएसयू जैसे एनटीपीसी, रेलवे, आईओसीएल आदि के टाउनशिप में सेंट्रल स्कूल होते हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना के बापू सभागार में तीन दिवसीय आठवें डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सेलिब्रेटिंग यूनिटी की थीम पर 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाला यह महोत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
एक साल में शुरू हो जाएगी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी- सीएम
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बिहार के बच्चों को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए प्रदेश में ही बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जा रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और अगले एक साल में इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए बिहार की विशिष्ट पहचान रही है। बिहार ने देश को स्वर्णिम काल दिया है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसी पावन धरती पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित किया गया है।
सम्राट ने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित डीएवी संस्थान पिछले 140 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्ष 1886 में लाहौर से शुरू हुई इस शैक्षणिक यात्रा ने आज देशभर में हजारों संस्थानों का स्वरूप ले लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 534 प्रखंडों सहित 700 स्थानों पर सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है, जहां लगभग 4.5 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 1947 से 2026 तक बिहार में मात्र 272 डिग्री कॉलेज थे। वर्तमान में राज्य सरकार ने एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही उनमें शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।