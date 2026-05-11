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बेटी के लव मैरिज पर घर वालों का क्रूर फैसला; जीते जी कर दिया अंतिम संस्कार, शवयात्रा भी निकाली

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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लड़की प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी। रविवार को प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने युवती को मृत मानते हुए उसकी प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर दाह संस्कार कर दिया।

बेटी के लव मैरिज पर घर वालों का क्रूर फैसला; जीते जी कर दिया अंतिम संस्कार, शवयात्रा भी निकाली

Love Marriage: बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटी लव मैरिज से नाराज परिवार और गांव वालों ने ऐसा फैसला किया जिससे सनसनी फैल गई है। दूसरी जात के प्रेमी के साथ शादी करने पर बेटी को जीते जी मृत करार दे दिया और पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव और आसपास के लोगों की रजामंदी के बाद इस काम को अंजाम दिया गया। बेटी अभी प्रेमी के घर में रहती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मामला मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन के जियन खुर्द गांव का है। लड़की पहले ही प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी। रविवार को प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने युवती को मृत मानते हुए उसकी प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर दाह संस्कार कर दिया। इसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया जा रहा है।

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गांव के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब एक माह पूर्व युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने इस मामले में करजा थाना में युवती को भभाग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने युवती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट में युवती ने खुद को बालिग बताते हुए प्रेमी के साथ शादी करने की बात स्वीकार की तथा उसी के साथ रहने की इच्छा जताई। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवती को उसके प्रेमी के घर पर पहुंचा दिया। बेटी के इस व्यवहार से घर वाले काफी नाराज हो गए।

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लड़की प्रेमी के घर चली गई पर इलाके में चर्चा और तेज हो गई। लड़की के परिवार वालों से कहा गया कि इस मामले में कोई ठोस ऐक्शन नहीं लिया गया तो इलाके की अन्य लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा। आसपास के कई गांवों के लोगों ने परिवार से कहा कि यदि उन्हें गांव और समाज में फिर से रहना है तो अपनी बेटी का पूरी तरह बहिष्कार करना होगा। बताया जा रहा है कि गांव और समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए परिजनों ने बेटी को कागजों और रस्मों में मृत घोषित कर दिया और हिंदू रिवाजों को अपनाते हुए उसका दाह संस्कार गांव में ही किया गया।

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मुखिया विकास कुमार सिंह ने बताया कि समाज की सहमति से प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर युवती का दाह संस्कार किया गया। लड़की और उसके प्रेमी के परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी गई। उनसे कोई मतलब नहीं रखा जा रहा है। युवती के फरार हो जाने के उसके परिवार के लोग काफी दुखी हैं। इस तरह से दूसरे कास्ट के लड़के से प्रेम विवाह का विरोध किया जा रहा है।

(मड़वन से रंजन कुमार की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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