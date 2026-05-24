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चार रोटी कम बनने पर बहू की हत्या, सास-ससुर गिरफ्तार, दो ननद फरार; कहां है पति?

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, इमामगंज (गया जी), एक संवाददाता
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शनिवार रात करीब नौ बजे रीना ने फोन कर बताया था कि खाना बनाते समय चार रोटी कम हो गई है, जिसको लेकर सास, ससुर और दोनों ननद उससे झगड़ा कर रहे हैं। रविवार को मायके वाले पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी।

चार रोटी कम बनने पर बहू की हत्या, सास-ससुर गिरफ्तार, दो ननद फरार; कहां है पति?

Bihar Crime news: बिहार के गयाजी में 25 वर्षीय विवाहिता रीना कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने सास, ससुर और दो ननदों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों ननद फरार बताई जा रही हैं। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि चार रोटी बनाने पर ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। इमामगंज थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में शनिवार की रात की है।

मृतका के परिजनों ने बताया कि पांच वर्ष पहले रीना कुमारी की शादी विश्रामपुर गांव निवासी सागर विश्वकर्मा के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि आए दिन मारपीट और झगड़ा होता था।

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सास-ससुर और ननद ने रात में ही किया था झगड़ा

परिजनों के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे रीना ने फोन कर बताया था कि खाना बनाते समय चार रोटी कम हो गई है, जिसको लेकर सास, ससुर और दोनों ननद उससे झगड़ा कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि रात अधिक होने के कारण वे तत्काल गांव नहीं पहुंच सके। आरोप है कि इसी दौरान रीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई।

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बताया गया कि मृतका का पति सागर विश्वकर्मा काम के सिलसिले में दूसरे प्रदेश गया हुआ था। रविवार सुबह उसने ही मायके वालों को रीना की मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन गांव पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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रीना के चाचा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज

थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मृतका के चाचा लक्ष्मी मिस्त्री के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में सास शांति देवी और ससुर इंद्र देव मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों नामजद ननदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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