चार रोटी कम बनने पर बहू की हत्या, सास-ससुर गिरफ्तार, दो ननद फरार; कहां है पति?

शनिवार रात करीब नौ बजे रीना ने फोन कर बताया था कि खाना बनाते समय चार रोटी कम हो गई है, जिसको लेकर सास, ससुर और दोनों ननद उससे झगड़ा कर रहे हैं। रविवार को मायके वाले पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी।

Bihar Crime news: बिहार के गयाजी में 25 वर्षीय विवाहिता रीना कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने सास, ससुर और दो ननदों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों ननद फरार बताई जा रही हैं। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि चार रोटी बनाने पर ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। इमामगंज थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में शनिवार की रात की है।

मृतका के परिजनों ने बताया कि पांच वर्ष पहले रीना कुमारी की शादी विश्रामपुर गांव निवासी सागर विश्वकर्मा के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि आए दिन मारपीट और झगड़ा होता था।

सास-ससुर और ननद ने रात में ही किया था झगड़ा परिजनों के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे रीना ने फोन कर बताया था कि खाना बनाते समय चार रोटी कम हो गई है, जिसको लेकर सास, ससुर और दोनों ननद उससे झगड़ा कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि रात अधिक होने के कारण वे तत्काल गांव नहीं पहुंच सके। आरोप है कि इसी दौरान रीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई।

बताया गया कि मृतका का पति सागर विश्वकर्मा काम के सिलसिले में दूसरे प्रदेश गया हुआ था। रविवार सुबह उसने ही मायके वालों को रीना की मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन गांव पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।