वहां धर्म पूछा, यहां जाति देखी; बेटी ने पति के मर्डर पर पापा को दी हत्या की धमकी, कहा- मारकर मर जाऊंगी

दरभंगा में डीएमसीएच नर्सिंग कॉलेज के छात्र राहुल कुमार की हत्या के बाद से बदहवास राहुल की नवविवाहिता बीवी तनु प्रिया झा ने धमकी दी है कि उनके पति के हत्यारों को एक महीने के अंदर फांसी की सजा नहीं मिली तो वो हत्यारों का खून करके खुद भी सुसाइड कर लेंगी। तनु ने मीडिया से कहा कि पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर मारा गया और यहां उनके पति की जाति देखकर हत्या कर दी गई। बता दें कि तनु प्रिया के पिता प्रेम शंकर झा ने 5 अगस्त को राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन महीने पहले 5 मई को ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। तनु ब्राह्मण है, जबकि राहुल पिछड़ी जाति से थे।