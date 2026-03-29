Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मां ने फोन चलाने से मना किया, 16 साल की बेटी ने दे दी जान; परिवार में कोहराम

Mar 29, 2026 08:57 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, गोपालगंज
share

बरौली थानाध्यक्ष कुमारी अलका सिन्हा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मृतका की मां से पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह घर से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मां ने फोन चलाने से मना किया, 16 साल की बेटी ने दे दी जान; परिवार में कोहराम

बिहार में गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के कहला अहिर टोली गांव में शनिवार की सुबह मोबाइल चलाने से मना किए जाने से नाराज एक 16 वर्षीया किशोरी ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मृतका सुनील यादव की बेटी ज्योति कुमारी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ज्योति कुमारी को उसकी मां कोई काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन वह मोबाइल चलाने में व्यस्त थी। इसको लेकर मां ने उसे फटकार लगा दी।

इससे नाराज होकर वह अपने कमरे में गई और फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। बरौली थानाध्यक्ष कुमारी अलका सिन्हा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मृतका की मां से पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह घर से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि एफएसएल की टीम भी मौके पर जांच करने के लिए पहुंची थी। उधर किशोरी की मौत के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:बिहार में शराब लदी कार ने युवक को रौंदा, गुस्साए लोग सड़क पर फोड़ने लगे बोतलें
ये भी पढ़ें:बिहार में आज फिर गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी, पटना में कैसा रहेगा मौसम

महिला की संदिग्ध हालत में गई जान

इधर गड़खा के कसीना गांव में शुक्रवार की रात एक विवाहिता की फांसी लगने से मौत का मामला सामने आया है। लोग इसे सुसाइड का मामला बता रहे हैं। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सनसनी का माहौल है। मृतका हिना देवी गड़खा थाना क्षेत्र के कसीना गांव निवासी मनीष सिंह की पत्नी थी। शनिवार सुबह काफी देर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब घरवालों ने दरवाजा खोला।

अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हीना देवी का शव फंदे से झूल रहा था। इसके बाद परिजनों में चीख- पुकार मच गई और तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही गड़खा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। गांव में यह भी चर्चा है कि मृतका ने घटना से पहले अपने मोबाइल फोन में एक सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड किया था। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ये भी पढ़ें:गेहूं-मक्का खेत में गिरा, 35 फीसदी टिकोले झड़ गए; बिहार में आंधी-पानी से आफत
ये भी पढ़ें:बिहार में जमीन रजिस्ट्री होगी महंगी, सर्किल रेट में चार गुना इजाफा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Gopalganj Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 12th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।