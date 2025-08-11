भाई को राखी बांधने गई थी मां, घर में बेटी से हो गया रेप; बिहार में कांड

मामले में पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शनिवार की दोपहर नाबालिग लड़की की मां अपने भाई को राखी बांधने गई थी। इस दौरान लड़की अकेली घर में सो रही थी। मौका पाकर युवक घर में घुस गया और घटना को अंजाम दे दिया।

बिहार में एक नाबालिग बेटी से हैवानियत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना के वक्त नाबालिग लड़की की मां अपने भाई को राखी बांधने गई थीं। बेटी को घर में अकेला पाकर हैवान ने उसके साथ हैवानियत की है। मामला समस्तीपुर जिले का है। यहां पूसा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना उजागर हुई है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शनिवार की दोपहर नाबालिग लड़की की मां अपने भाई को राखी बांधने गई थी। इस दौरान लड़की अकेली घर में सो रही थी। मौका पाकर युवक घर में घुस गया और घटना को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है।