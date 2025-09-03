daughter killed father by hammer in bihar bodhgaya बिहार में बेटी ने हथौड़ी से हमला कर पिता को मार डाला, बेड़ियों में जकड़ी रहती थी युवती, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में बेटी ने हथौड़ी से हमला कर पिता को मार डाला, बेड़ियों में जकड़ी रहती थी युवती

आरोपी बेटी करीब चार साल अपने दुधमुंहे बच्चे सहित अन्य की भी हत्या कर चुकी है। मामले में बोधगया थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, गया जीWed, 3 Sep 2025 11:26 AM
बिहार में खौफनाक वारदात हुई है। यहां एक बेटी ने हथौड़े से हमला कर अपने पिता की जान ले ली है। गया जी के बोधगया में विक्षिप्त बेटी ने हथौड़े से गर्दन पर हमला कर पिता को मार डाला। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रात में जब पिता घर में सो रहे थे तब उसी वक्त बेटी ने अपने बाप की हत्या कर डाली। वारदात बोधगया थाना क्षेत्र के मनकोसी गांव की है।

बताया जा रहा है कि रात में खाना खाकर पिता समेत परिवार के अन्य लोग जब सोए हुए थे। इसी बीच बेटी ने बाप की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मनकोसी गांव निवासी करीब 70 वर्षीय कपिल मिस्त्री के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से हत्या के आरोपी उसकी 30 वर्षीय बेटी कंचन कुमारी को पकड़ लिया है। मामले की सूचना मिलते ही बोधगया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। साथ ही शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है।

ग्रामीणों के मुताबिक हत्या की आरोपी कंचन के विक्षिप्त होने के परिवार वाले उसे घर में जंजीरों में जकड़ कर कर रखते थे। आरोपी के द्वारा इस तरह की कई वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। मृतक के पुत्र परशुराम कुमार ने बताया कि हमारी बहन की शादी करीब वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। वह पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुकी है। आरोपी बेटी करीब चार साल अपने दुधमुंहे बच्चे सहित अन्य की भी हत्या कर चुकी है। मामले में बोधगया थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

