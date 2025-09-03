बिहार में बेटी ने हथौड़ी से हमला कर पिता को मार डाला, बेड़ियों में जकड़ी रहती थी युवती

आरोपी बेटी करीब चार साल अपने दुधमुंहे बच्चे सहित अन्य की भी हत्या कर चुकी है। मामले में बोधगया थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

बिहार में खौफनाक वारदात हुई है। यहां एक बेटी ने हथौड़े से हमला कर अपने पिता की जान ले ली है। गया जी के बोधगया में विक्षिप्त बेटी ने हथौड़े से गर्दन पर हमला कर पिता को मार डाला। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रात में जब पिता घर में सो रहे थे तब उसी वक्त बेटी ने अपने बाप की हत्या कर डाली। वारदात बोधगया थाना क्षेत्र के मनकोसी गांव की है।

बताया जा रहा है कि रात में खाना खाकर पिता समेत परिवार के अन्य लोग जब सोए हुए थे। इसी बीच बेटी ने बाप की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मनकोसी गांव निवासी करीब 70 वर्षीय कपिल मिस्त्री के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से हत्या के आरोपी उसकी 30 वर्षीय बेटी कंचन कुमारी को पकड़ लिया है। मामले की सूचना मिलते ही बोधगया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। साथ ही शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है।