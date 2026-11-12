दिवाली की रात बेटी को मार खेत में गाड़ा, ट्रैक्टर से कराई जुताई; लव अफेयर का खौफनाम अंजाम

बताया जा रहा है कि पुलिस ने गांव में घेराबंदी कर किशोरी के नाबालिग बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। थाने में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या और शव को खेत में दफनाने की बात स्वीकार की। साथ ही दफनाने वाले स्थान की जानकारी भी पुलिस को दी।

कुण्डवा चैनपुर (पूर्वी चंपारण), एक संवाददाता। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लव अफेयर का खौफनाक अंजाम हुआ है। घरवालों ने दिवाली की रात बेटी को मार खेत मे गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुण्डवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने नौवीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर शव खेत में गाड़ दिया। घटना दीपावली की रात की बताई जा रही है। साक्ष्य मिटाने और किसी को शक नहीं हो, इसके लिए परिजनों ने शव दफनाने के बाद खेत की ट्रैक्टर से जुताई करवा दी थी।

बुधवार को सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत की खुदाई कराकर शव बरामद किया। मामले में किशोरी के नाबालिग बड़े भाई को हिरासत में लिया गया है, जबकि पिता और अन्य परिजन फरार हैं। दीपावली की रात शव दफनाकर कराई खेत की जुताई: जानकारी के अनुसार, किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने आनन-फानन में रात के अंधेरे में ही गांव के समीप एक खेत में शव दफना दिया था। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा दी गई।

मंगलवार को कुण्डवा चैनपुर पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी की हत्या कर शव खेत में छिपाया गया है। थानाध्यक्ष अमन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मृतका के घर पर छापेमारी की। हालांकि, पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही पिता और अन्य परिजन फरार हो गए।

नाबालिग भाई से पूछताछ में खुला राज पुलिस ने गांव में घेराबंदी कर किशोरी के नाबालिग बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। थाने में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या और शव को खेत में दफनाने की बात स्वीकार की। साथ ही दफनाने वाले स्थान की जानकारी भी पुलिस को दी। इसके बाद ढाका अंचलाधिकारी अर्चना भारती को दंडाधिकारी के रूप में मौके पर बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने ग्रामीणों की भीड़ के बीच बुधवार को फावड़े से गड्ढे की खुदाई कराकर किशोरी का शव बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा इंतजार थानाध्यक्ष अमन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मौके पर दंडाधिकारी अर्चना भारती, थानाध्यक्ष अमन कुमार, दारोगा नवीन कुमार सहित पुलिस बल मौजूद था। पुलिस फरार परिजनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।