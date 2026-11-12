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दिवाली की रात बेटी को मार खेत में गाड़ा, ट्रैक्टर से कराई जुताई; लव अफेयर का खौफनाम अंजाम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, कुण्डवा चैनपुर, पूर्वी चंपारण
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बताया जा रहा है कि पुलिस ने गांव में घेराबंदी कर किशोरी के नाबालिग बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। थाने में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या और शव को खेत में दफनाने की बात स्वीकार की। साथ ही दफनाने वाले स्थान की जानकारी भी पुलिस को दी।

East champaran News
पूर्वी चंपारण में ऑनर कीलिंग का मामला सामने आया है। (सांकेतिक फोटो)

कुण्डवा चैनपुर (पूर्वी चंपारण), एक संवाददाता। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लव अफेयर का खौफनाक अंजाम हुआ है। घरवालों ने दिवाली की रात बेटी को मार खेत मे गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुण्डवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने नौवीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर शव खेत में गाड़ दिया। घटना दीपावली की रात की बताई जा रही है। साक्ष्य मिटाने और किसी को शक नहीं हो, इसके लिए परिजनों ने शव दफनाने के बाद खेत की ट्रैक्टर से जुताई करवा दी थी।

बुधवार को सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत की खुदाई कराकर शव बरामद किया। मामले में किशोरी के नाबालिग बड़े भाई को हिरासत में लिया गया है, जबकि पिता और अन्य परिजन फरार हैं। दीपावली की रात शव दफनाकर कराई खेत की जुताई: जानकारी के अनुसार, किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने आनन-फानन में रात के अंधेरे में ही गांव के समीप एक खेत में शव दफना दिया था। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा दी गई।

मंगलवार को कुण्डवा चैनपुर पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी की हत्या कर शव खेत में छिपाया गया है। थानाध्यक्ष अमन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मृतका के घर पर छापेमारी की। हालांकि, पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही पिता और अन्य परिजन फरार हो गए।

नाबालिग भाई से पूछताछ में खुला राज

पुलिस ने गांव में घेराबंदी कर किशोरी के नाबालिग बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। थाने में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या और शव को खेत में दफनाने की बात स्वीकार की। साथ ही दफनाने वाले स्थान की जानकारी भी पुलिस को दी। इसके बाद ढाका अंचलाधिकारी अर्चना भारती को दंडाधिकारी के रूप में मौके पर बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने ग्रामीणों की भीड़ के बीच बुधवार को फावड़े से गड्ढे की खुदाई कराकर किशोरी का शव बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा इंतजार

थानाध्यक्ष अमन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मौके पर दंडाधिकारी अर्चना भारती, थानाध्यक्ष अमन कुमार, दारोगा नवीन कुमार सहित पुलिस बल मौजूद था। पुलिस फरार परिजनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

प्रेम प्रसंग की भनक लगने पर हुई थी पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक, नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दीपावली के दिन परिजनों को इसकी भनक लगी थी। इसके बाद घर में पूछताछ और कहासुनी हुई थी। इसी बीच दीपावली की रात संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मृतका की मां का पहले ही निधन हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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