पूर्णिया जिले में सास रमला देवी की हत्या के आरोप में बहू गुड्डी कुमारी और उसके प्रेमी ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया है। सास ने दोनों को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। उन्होंने बुजुर्ग महिला की हत्या कर आरोप पड़ोसी के सिर मढ़ दिया था।

धमदाहा, एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र स्थित नया नंदगोला गांव में 69 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महिला की हत्या बहू और उसके ही आशिक ने की थी। सास ने बहू को उसके प्रेमी के साथ कमरे में रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया था। लव अफेयर का भांडा ना फूट जाए, इसलिए दोनों ने मिलकर सास का सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए पड़ोसी पर जमीन विवाद में हत्या का झूठा आरोप लगाया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

यह वारदात 25 नवंबर को देर रात करीब 3 बजे की है। मृतका की पहचान 69 वर्षीय रमला देवी के रूप में हुई थी। रमला की बहू गुड्डी कुमारी का गांव के रहने वाले ऋषि कुमार के साथ बीते दो सालों से अवैध संबंध चल रहा था। सास ने बहू को उसके आशिक के साथ कमरे में पकड़ लिया था। उसी के बाद दोनों ने बांस की जड़ से बने हथौड़ीनुमा मुंगरा से रमला देवी के सिर पर वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

पहले पड़ोसी को पुलिस ने पकड़ा मृतका रमला देवी के बेटे अबोध पासवान ने पुलिस थाने में अपने पड़ोसी नीतीश कुमार और उसकी मां पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पूर्णिया एसएसपी शौर्य सुमन ने एसआईटी का गठन कर जांच का आदेश दिया। एसआईटी में धमदाहा एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह चौहान, पूर्णिया मुख्यालय डीएसपी सौरभ जायसवाल, रूपौली अंचल निरीक्षक कुंदन कुमार टीकापट्टी थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार रहे।

एसआईटी की जांच में निकला बहू के अवैध संबंध का एंगल एसआईटी ने वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की। इसमें हत्या का एंगल अलग ही निकलकर सामने आया। धमदाहा एसडीपीओ ने बताया कि मृतका की बहू गुड्डी कुमारी का नया नंदगोला गांव के ही ऋषि कुमार के साथ दो सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शंका होने पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई।

आरोपी गुड्डी कुमारी ने अपने प्रेमी ऋषि के साथ मिलकर सास रमला देवी की हत्या की थी। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांस की जड़ से बने मुंगरा को भी बरामद कर लिया गया है।

सास ने बहू को कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा वारदात की रात बहू गुड्डी कुमारी अपने प्रेमी ऋषि कुमार के साथ एक ही कमरे में थी। दोनों को सास रमला देवी ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। इस बात को दबाने के लिए दोनों ने आनन-फानन में घर में रखे मुंगरा से रमला देवी के सिर पर मार दिया। सिर फूटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।