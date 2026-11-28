बहू को प्रेमी के साथ कमरे में रंगरेलियां मनाते पकड़ा, दोनों ने सिर फोड़कर कर दी सास की हत्या
पूर्णिया जिले में सास रमला देवी की हत्या के आरोप में बहू गुड्डी कुमारी और उसके प्रेमी ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया है। सास ने दोनों को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। उन्होंने बुजुर्ग महिला की हत्या कर आरोप पड़ोसी के सिर मढ़ दिया था।
धमदाहा, एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र स्थित नया नंदगोला गांव में 69 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महिला की हत्या बहू और उसके ही आशिक ने की थी। सास ने बहू को उसके प्रेमी के साथ कमरे में रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया था। लव अफेयर का भांडा ना फूट जाए, इसलिए दोनों ने मिलकर सास का सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए पड़ोसी पर जमीन विवाद में हत्या का झूठा आरोप लगाया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
यह वारदात 25 नवंबर को देर रात करीब 3 बजे की है। मृतका की पहचान 69 वर्षीय रमला देवी के रूप में हुई थी। रमला की बहू गुड्डी कुमारी का गांव के रहने वाले ऋषि कुमार के साथ बीते दो सालों से अवैध संबंध चल रहा था। सास ने बहू को उसके आशिक के साथ कमरे में पकड़ लिया था। उसी के बाद दोनों ने बांस की जड़ से बने हथौड़ीनुमा मुंगरा से रमला देवी के सिर पर वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
पहले पड़ोसी को पुलिस ने पकड़ा
मृतका रमला देवी के बेटे अबोध पासवान ने पुलिस थाने में अपने पड़ोसी नीतीश कुमार और उसकी मां पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पूर्णिया एसएसपी शौर्य सुमन ने एसआईटी का गठन कर जांच का आदेश दिया। एसआईटी में धमदाहा एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह चौहान, पूर्णिया मुख्यालय डीएसपी सौरभ जायसवाल, रूपौली अंचल निरीक्षक कुंदन कुमार टीकापट्टी थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार रहे।
एसआईटी की जांच में निकला बहू के अवैध संबंध का एंगल
एसआईटी ने वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की। इसमें हत्या का एंगल अलग ही निकलकर सामने आया। धमदाहा एसडीपीओ ने बताया कि मृतका की बहू गुड्डी कुमारी का नया नंदगोला गांव के ही ऋषि कुमार के साथ दो सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शंका होने पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई।
आरोपी गुड्डी कुमारी ने अपने प्रेमी ऋषि के साथ मिलकर सास रमला देवी की हत्या की थी। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांस की जड़ से बने मुंगरा को भी बरामद कर लिया गया है।
सास ने बहू को कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा
वारदात की रात बहू गुड्डी कुमारी अपने प्रेमी ऋषि कुमार के साथ एक ही कमरे में थी। दोनों को सास रमला देवी ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। इस बात को दबाने के लिए दोनों ने आनन-फानन में घर में रखे मुंगरा से रमला देवी के सिर पर मार दिया। सिर फूटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
आरोपी बहू ने चालाकी दिखाते हुए इस हत्या का आरोप पड़ोसी पर मढ़ दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी नीतीश कुमार के परिवार से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि बहू की कहानी बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।