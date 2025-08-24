daughter in law called her parents and looted her in laws fled with cash and jewellery threatened to kill them मायके वालों को बुलाकर बहू ने ससुरालियों को लूटा, कैश और गहने लेकर फरार; जान से मारने की धमकी दी, Bihar Hindi News - Hindustan
sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआSun, 24 Aug 2025 10:26 PM
भभुआ जिले के नगर थाना क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में एक महिला ने अपने मायके वालों को बुलाकर घर से लाखों के गहना व नकदी लेकर भाग गयी। जाते समय उसके मायके वालों ने हथियार दिखाकर जान से मार देने की धमकी दी। उक्त मामले में नगर थाना क्षेत्र के बीरभानपुर निवासी विकास तिवारी ने नगर थाना में अपनी पत्नी अंशु कुमारी व उसके मायके मोहनियां थाना के घेघिया निवासी तीन लोगों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 मई 2023 में उनकी शादी हुई है। शादी के बाद से ही पत्नी से विवाद चल रहा है। 23 अगस्त 2025 को उनकी पत्नी अंशु कुमारी अपने चाचा गैारी शंकर पाण्डेय सहित पांच ज्ञात व तीन अज्ञात लोगों के साथ आयी और आठ लाख का गहना व छह लाख नौ हजार रुपया लेकर चली गयी। जब वह पहुंचे तो हथियार का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आवेदन में दो गोली चलाने की भी बात कही गयी है। नगर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

पति ने पत्नी समेत 6 नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नगर थाने की पुलिस आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।