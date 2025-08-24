मायके वालों को बुलाकर बहू ने ससुरालियों को लूटा, कैश और गहने लेकर फरार; जान से मारने की धमकी दी

पत्नी अंशु कुमारी अपने चाचा गैारी शंकर पाण्डेय सहित पांच ज्ञात व तीन अज्ञात लोगों के साथ आयी और आठ लाख का गहना व छह लाख नौ हजार रुपया लेकर चली गयी। जब वह पहुंचे तो हथियार का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।

भभुआ जिले के नगर थाना क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में एक महिला ने अपने मायके वालों को बुलाकर घर से लाखों के गहना व नकदी लेकर भाग गयी। जाते समय उसके मायके वालों ने हथियार दिखाकर जान से मार देने की धमकी दी। उक्त मामले में नगर थाना क्षेत्र के बीरभानपुर निवासी विकास तिवारी ने नगर थाना में अपनी पत्नी अंशु कुमारी व उसके मायके मोहनियां थाना के घेघिया निवासी तीन लोगों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 मई 2023 में उनकी शादी हुई है। शादी के बाद से ही पत्नी से विवाद चल रहा है। 23 अगस्त 2025 को उनकी पत्नी अंशु कुमारी अपने चाचा गैारी शंकर पाण्डेय सहित पांच ज्ञात व तीन अज्ञात लोगों के साथ आयी और आठ लाख का गहना व छह लाख नौ हजार रुपया लेकर चली गयी। जब वह पहुंचे तो हथियार का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आवेदन में दो गोली चलाने की भी बात कही गयी है। नगर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।