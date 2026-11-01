बेटी ने घर से भागकर किया लव मैरिज, वीडियो वायरल हुआ तो पिता ने जीते-जी कर दिया पिंडदान

कटिहार में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली और वीडियो वायरल किया तो उसके पिता ने जिंदा बेटी का श्राद्ध कर दिया।

बिहार के कटिहार में प्रेम विवाह का एक अजीबगरीव मामला सामने आया है। घर की बेटी ने जब अपनी पसंद से दूसरी जाति के युवक के साथ शादी कर ली तो पिता समेत पूरे परिवार ने न सिर्फ उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया बल्कि, बेटी के जिंदा रहते ही पूरे रीति रिवाज से श्राद्ध और पिंडदान कर दिया। बेटी के लव मैरिज और पिता के श्राद्धकर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शादी ने हमारे सामाजिक तानाबाना और प्रेम विवाह को लेकर सोच को लेकर नई बसह छेड़ दिया है। पिता का कहना है कि बेटी ने न सिर्फ दूसरे समाज के युवक के साथ शादी कर ली बल्कि वीडियो वायरल कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया। दुखी होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

यह पूरा मामला कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण श्याम ठाकुर ने अपनी बेटी सेजल कुमारी का श्राद्ध कर दिया। सेजल कुमारी अपने वायरल वीडियो में कह रही है कि अजय कुमार पासवान नामक युवक के साथ उसका कई सालों से अफेयर चल रहा था। अजय प्रहलादगढ़ पंचायत की मुखिया सरिता देवी का पुत्र है। सेजल उससे शादी करना चाहती थी लेकिन, अगल जाति से होने के कारण परिवार वाले तैयार नहीं हुए। इसलिए घर से भागकर उसने बीते 23 अक्टूबर को अजय के साथ लव मैरिज कर लिया।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सेजल का नाता ब्राह्मण परिवार से है। उसने दलित समाज पासवान जाति से आने वाले अजय के साथ प्रेम किया। इससे उसके माता, पिता, भाई सब नाराज हो गए। यह मामला तब सामने आया जब सेजल ने अपनी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जो तेजी से वायरल हो गया।

बेटी के इस कदम से पिता श्याम ठाकुर काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि जिस बेटी को उन्होंने लाड़-दुलार से पाला और पढ़ाया उसने उनके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा तो वह उनके लिए मर गयी। इसी वजह से उन्होंने परंपरागत रीति-रिवाजों का पालन करते हुए बेटी का श्राद्ध कर दिया। उन्होंने पंडित के मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पिंडदान भी किया। परिवार अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता है। वह अपनी मर्जी के जिंदगी बिताए, हम लोगों को कभी याद नहीं करे।