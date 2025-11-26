Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdaughter dead body found who went durga temple with mother in gopalganj
मां के साथ दुर्गा मंदिर गई बेटी की हत्या, जांच के लिए फॉेरेंसिक टीम कपड़े ले गई साथ

मां के साथ दुर्गा मंदिर गई बेटी की हत्या, जांच के लिए फॉेरेंसिक टीम कपड़े ले गई साथ

संक्षेप:

थानाध्यक्ष ने तत्काल जिले से फॉरेसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे, कपड़े और अन्य अहम नमूनों को सुरक्षित किया। मृत बच्ची की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के भोरे गांव निवासी अरविंद राम की छह वर्षीया पुत्री कृति कुमारी के रूप में हुई है।

Wed, 26 Nov 2025 10:50 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, थावे, गोपालगंज
share Share
Follow Us on

बिहार के गोपालगंज जिले में मां के साथ मंदिर गई बेटी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। यहां लछवार दुर्गा मंदिर में 21 नवंबर की शाम मां के साथ आरती करने के बाद लापता छह वर्षीय कृति का शव मंगलवार की सुबह नारायणपुर चंवर में मिला। चंवर के पानी से बदबू आने पर सुबह खेतों में काम करने जा रहे एक किसान ने शव को देखा। उसके गले में निशान जख्म के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि गला दबाकर हत्या की गयी होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा और एसआई अवधेश कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष ने तत्काल जिले से फॉरेसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे, कपड़े और अन्य अहम नमूनों को सुरक्षित किया। मृत बच्ची की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के भोरे गांव निवासी अरविंद राम की छह वर्षीया पुत्री कृति कुमारी के रूप में हुई है।

वह अपनी मां अलका देवी के साथ लछवार दुर्गा मंदिर परिसर स्थित किराए के मकान में रहती थी। बच्ची की मां ने बताया कि 21 नवंबर की शाम मंदिर में आरती के बाद कृति अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बिहार में कोल्ड अटैक, 4 दिनों तक पारा गिरेगा तो बढ़ेगी ठंड; पटना में मौसम कैसा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Gopalganj News Bihar News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।