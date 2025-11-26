मां के साथ दुर्गा मंदिर गई बेटी की हत्या, जांच के लिए फॉेरेंसिक टीम कपड़े ले गई साथ
बिहार के गोपालगंज जिले में मां के साथ मंदिर गई बेटी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। यहां लछवार दुर्गा मंदिर में 21 नवंबर की शाम मां के साथ आरती करने के बाद लापता छह वर्षीय कृति का शव मंगलवार की सुबह नारायणपुर चंवर में मिला। चंवर के पानी से बदबू आने पर सुबह खेतों में काम करने जा रहे एक किसान ने शव को देखा। उसके गले में निशान जख्म के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि गला दबाकर हत्या की गयी होगी।
वहीं, ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा और एसआई अवधेश कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष ने तत्काल जिले से फॉरेसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे, कपड़े और अन्य अहम नमूनों को सुरक्षित किया। मृत बच्ची की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के भोरे गांव निवासी अरविंद राम की छह वर्षीया पुत्री कृति कुमारी के रूप में हुई है।
वह अपनी मां अलका देवी के साथ लछवार दुर्गा मंदिर परिसर स्थित किराए के मकान में रहती थी। बच्ची की मां ने बताया कि 21 नवंबर की शाम मंदिर में आरती के बाद कृति अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।