खाना नहीं बनाने पर मां ने डांटा, बेटी ने कमरे में फांसी लगा दे दी जान; मचा कोहराम
बताया जाता है कि मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले भगवान पुर निवासी लाल सादा की पत्नी कविता देवी और उनकी बेटी शाम में मजदूरी कर घर लौटी थीं। रात में खाना बनाने को लेकर किशोरी की अपनी मां कविता देवी से कहासुनी हुई थी।
बिहार के सुपौल जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आयाा है। यहाां खाना बनाने को लेकर मां की अपनी बेटी से कहासुनी हुई और फिर बेटी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। 12 वर्षीय किशोरी की मौत से आसपास के लोग भी सन्न हैं। यहां त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपट्टी पंचायत स्थित भगवानपुर वार्ड संख्या-5 में रविवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां मां से हुई कहासुनी के बाद गुस्से में 12 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
बताया जाता है कि मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले भगवान पुर निवासी लाल सादा की पत्नी कविता देवी और उनकी बेटी शाम में मजदूरी कर घर लौटी थीं। रात में खाना बनाने को लेकर किशोरी की अपनी मां कविता देवी से कहासुनी हुई थी। परिजनों के अनुसार, किशोरी खाना बनाए बिना ही अलग कमरे में सो गई थी। इसी बात को लेकर मां कविता देवी ने उसे डांट-फटकार लगाई थी। इसके बाद किशोरी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई।
सोमवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा खोलने पर किशोरी का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मृतका आठ भाई-बहनों में से एक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
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