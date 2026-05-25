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खाना नहीं बनाने पर मां ने डांटा, बेटी ने कमरे में फांसी लगा दे दी जान; मचा कोहराम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मनोज रोशन, सुपौल
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बताया जाता है कि मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले भगवान पुर निवासी लाल सादा की पत्नी कविता देवी और उनकी बेटी शाम में मजदूरी कर घर लौटी थीं। रात में खाना बनाने को लेकर किशोरी की अपनी मां कविता देवी से कहासुनी हुई थी।

खाना नहीं बनाने पर मां ने डांटा, बेटी ने कमरे में फांसी लगा दे दी जान; मचा कोहराम

बिहार के सुपौल जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आयाा है। यहाां खाना बनाने को लेकर मां की अपनी बेटी से कहासुनी हुई और फिर बेटी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। 12 वर्षीय किशोरी की मौत से आसपास के लोग भी सन्न हैं। यहां त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपट्टी पंचायत स्थित भगवानपुर वार्ड संख्या-5 में रविवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां मां से हुई कहासुनी के बाद गुस्से में 12 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

बताया जाता है कि मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले भगवान पुर निवासी लाल सादा की पत्नी कविता देवी और उनकी बेटी शाम में मजदूरी कर घर लौटी थीं। रात में खाना बनाने को लेकर किशोरी की अपनी मां कविता देवी से कहासुनी हुई थी। परिजनों के अनुसार, किशोरी खाना बनाए बिना ही अलग कमरे में सो गई थी। इसी बात को लेकर मां कविता देवी ने उसे डांट-फटकार लगाई थी। इसके बाद किशोरी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई।

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सोमवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा खोलने पर किशोरी का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मृतका आठ भाई-बहनों में से एक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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