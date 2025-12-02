बिहार में मां की डांट से आहत 14 साल की बेटी ने दी जान, घर से बाहर जाने पर लगी थी फटकार
पिता ने बताया कि उनकी बेटी बिना किसी जानकारी के लक्ष्मीपुर गई थी, जबकि न तो स्कूल था और न ही ट्यूशन। घर लौटने पर मां ने डांट फटकार कि पिता घर पर नहीं हैं, ऐसे में वह लक्ष्मीपुर क्यों गई थी। बेटी इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा देने वाली थी।
जमुई जिले में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के हरला गांव में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने मां की डांट से आहत होकर साड़ी से छत में लगे एंगल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह लक्ष्मीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।
मृतका के पिता रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना के समय वे मुंगेर जिले के खड़कपुर भगनी की शादी में गए हुए थे। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम घर पर फोन करने पर परिजनों ने बेटी की मौत की सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत घर लौटे। पिता ने बताया कि उनकी बेटी बिना किसी जानकारी के लक्ष्मीपुर गई थी, जबकि न तो स्कूल था और न ही ट्यूशन। घर लौटने पर मां ने डांट फटकार कि पिता घर पर नहीं हैं, ऐसे में वह लक्ष्मीपुर क्यों गई थी। बेटी इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा देने वाली थी।
पिता ने बताया कि शाम में मां दीपक जलाने गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। कई बार खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उन्हें लगा कि बेटी नाराज होकर सो गई है। गुस्से में वह खाना भी नहीं खाया। परिजन यह सोच भी नहीं पाए कि वह इतना कठोर कदम उठा लेगी।
दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो वह फांसी पर झूल रही थी। घटना के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। लक्ष्मीपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।