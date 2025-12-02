Hindustan Hindi News
बिहार में मां की डांट से आहत 14 साल की बेटी ने दी जान, घर से बाहर जाने पर लगी थी फटकार

बिहार में मां की डांट से आहत 14 साल की बेटी ने दी जान, घर से बाहर जाने पर लगी थी फटकार

संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 01:59 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, जमुई
जमुई जिले में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के हरला गांव में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने मां की डांट से आहत होकर साड़ी से छत में लगे एंगल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह लक्ष्मीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

मृतका के पिता रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना के समय वे मुंगेर जिले के खड़कपुर भगनी की शादी में गए हुए थे। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम घर पर फोन करने पर परिजनों ने बेटी की मौत की सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत घर लौटे। पिता ने बताया कि उनकी बेटी बिना किसी जानकारी के लक्ष्मीपुर गई थी, जबकि न तो स्कूल था और न ही ट्यूशन। घर लौटने पर मां ने डांट फटकार कि पिता घर पर नहीं हैं, ऐसे में वह लक्ष्मीपुर क्यों गई थी। बेटी इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा देने वाली थी।

पिता ने बताया कि शाम में मां दीपक जलाने गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। कई बार खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उन्हें लगा कि बेटी नाराज होकर सो गई है। गुस्से में वह खाना भी नहीं खाया। परिजन यह सोच भी नहीं पाए कि वह इतना कठोर कदम उठा लेगी।

दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो वह फांसी पर झूल रही थी। घटना के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। लक्ष्मीपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
