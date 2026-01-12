Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdaughter caught female thieves who were robbing her mother using pepper spray chasing them for 3 kilometers
मां को लूटकर भाग रहीं स्प्रे वाली महिला चोरों को बेटी ने पकड़ा, 3 KM तक पीछा किया

मां को लूटकर भाग रहीं स्प्रे वाली महिला चोरों को बेटी ने पकड़ा, 3 KM तक पीछा किया

संक्षेप:

छपरा में मां के गहने लूट कर भाग रहीं स्प्रे वाली महिला चोरों को बेटी ने 3 किमी पीछा करके पकड़ा। इस दौरान वो घायल भी हो गई। लड़की के सराहनीय कदम की पुलिस से लेकर ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। 

Jan 12, 2026 08:57 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भेल्दी (छपरा)
share Share
Follow Us on

छपरा शहर के स्थानीय थाने के समस्तपुरा गांव की महिला गीता देवी को नशीला स्प्रे देकर बेहोशी में गहने उड़ाने वाली दो महिलाएं पकड़ ली गईं। पीड़िता की बेटी ने ही दोनों को चार किलोमीटर पीछा कर काफी जद्दोजहद के साथ पकड़ा और ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस के हवाले किया। पकड़ी गई महिला चोर भगवान बाजार थाने के जान टोला गांव की गोरा देवी व चंदा देवी बतायी जाती है। दोनों महिला चोर को दबोचने के दौरान किशोरी जख्मी हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, भेल्दी थाने के समस्तपुरा गांव के शंकर महतो की पत्नी गीता देवी अपनी पुत्री पुष्पा उर्फ पुतुल कुमारी के साथ शनिवार की शाम बाजार सामान खरीदने गई थी। मां बाजार से सामान खरीदकर एनएच 722 के किनारे खड़ी थी और बेटी दवा लाने गई थी। इसी बीच दो महिला चोर बहलाकर आगे ले गई और नशीला स्प्रे छिड़क कर उसे बेहोश कर दी। इसके बाद गले से मंगलसूत्र, टॉप्स, जिउतिया व माता दुर्गा का लॉकेट लेकर टोटो से भागने लगी। तभी मां को खोजते हुए पहुंची तो देखा कि मां अचेत है। मां को झकझोरा तो होश आया।

ये भी पढ़ें:छात्रा की कनपटी पर पिस्टल सटाकर अपहरण का प्रयास, युवक की बहादुरी से धराया बदमाश
ये भी पढ़ें:पिस्तौल छीना, 18 लाख लुटने से बचाए, बदमाशों पर भारी ज्वेलर्स स्टाफ की बहादुरी

उन्होंने पुत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुत्री ऑटो पकड़कर तीन किलोमीटर पीछा कर कटसा के समीप दोनो महिला चोरों को रोककर उलझ गई और धर दबोचा। मारपीट के दौरान पुतुल जख्मी हो गई। ग्रामीण जुट गए और पुलिस को बुला दोनों महिला चोर को सुपुर्द कर दिया। गिरफ्तार महिला चोर के झोले से कई प्रकार की दवाइयां मिलीं।

समस्तपुरा गांव के शंकर महतो की साहसी बेटी साहस का परिचय देते हुए महिला चोरों से खूब लड़ी, जूझती रही। जख्मी होकर भी अपनी मां के आभूषण को बचायी। अपनी मां के आभूषण को बचाने के लिए उसने करीब तीन किलोमीटर की दूरी टेम्पो से तय की और महिला चोरों को धर दबोचा। छात्रा पुष्पा उर्फ पुतुल ने पूरे घटनाक्रम भी बताया

पुष्पा ने कहा कि महिला चोर जब उसकी आंख के नीचे जोरदार प्रहार की तो एक समय ऐसा लगा कि वह अचेत होकर गिर पड़ेगी, मगर वह हार नहीं मानी और महिला चोर को पकड़ जब शोर मचाई तो लोग जुट गए और दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने महिला चोरों के पास से जेवर को बरामद कर दोनों को मंडल कारा छपरा भेज दिया। दसवीं की छात्रा पुष्पा उर्फ पुतुल के इस साहसी कदम की पुलिस से लेकर ग्रामीण जनता भी सराहना कर रही है।