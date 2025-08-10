daughter brand with iron on thief suspicion in bihar six arrested बिहार में चोरी के आरोप में बेटी को गर्म रॉड से कई जगह दागा, पिता की शिकायत पर 6 हैवान पकड़ाए, Bihar Hindi News - Hindustan
एसडीपीओ 2 ने बताया कि नाबालिग का इलाज भागलपुर में चल रहा है। उस पर दबंगों ने घर में घुसकर मोबाइल और अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगाया। जबकि नाबालिग ने चोरी की है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने कहा नामजद अभियुक्तों में जनप्रतिनिधि भी शामिल है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, पीरपैंतीSun, 10 Aug 2025 09:31 AM
बिहार में एक बेटी के साथ हैवानियत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भागलपुर जिले में पीरपैंती प्रखंड के एकचारी गांव में चोरी के आरोप में कुछ दबंगों ने एक 12 वर्षीय बच्ची और उसके छोटे भाई के साथ मारपीट और गर्म सरिया से हाथ में कई जगह दागे जाने मामले को लेकर पुलिस ने 14 आरोपियों में से 6 लोगों को शुक्रवार की देर रात्रि ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये जानकारी शनिवार को एसडीपीओ कहलगांव 2 डॉ. अर्जुन कुमार गुप्ता ने अपने पीरपैंती स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर दी।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम जानकारी मिली कि एकचारी दियारा में एक नाबालिग को रामू मंडल सहित कुछ दबंगों ने चोरी का आरोप लगाकर मारपीट भी की और गर्म सरिए से कई जगह दागा। पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी लेकर एक टीम को एकचारी गांव भेजा गया। घटना सत्यापित होने और बच्ची के पिता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी योगेंद्र मंडल, सोनू कुमार, राजेश कुमार, महेंद्र मंडल, मनोज और राधे मंडल को गिरफ्तार कर लिया।

एसडीपीओ 2 ने बताया कि नाबालिग का इलाज भागलपुर में चल रहा है। उस पर दबंगों ने घर में घुसकर मोबाइल और अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगाया। जबकि नाबालिग ने चोरी की है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने कहा नामजद अभियुक्तों में जनप्रतिनिधि भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोप है कि एक पूर्व मुखिया का भी मामले में सहमति थी।

