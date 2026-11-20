काम की बात: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के विशेष अभियान का डेट आ गया, यहां करें ऑनलाइन आवेदन
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार दो अभियान दिवसों का आयोजन शनिवार एवं रविवार को होगा। इसके तहत पहले अभियान दिवस का आयोजन 21 नवंबर (शनिवार) एवं 22 नवंबर (रविवार) को होगा।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 12 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 का संचालन शुरू हो गया है। यह 11 दिसंबर 2026 तक संचालित होगा। इस बीच आयोग के निर्देश के अनुसार दो अभियान दिवसों का आयोजन शनिवार एवं रविवार को होगा। इसके तहत पहले अभियान दिवस का आयोजन 21 नवंबर (शनिवार) एवं 22 नवंबर (रविवार) को होगा। विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावे voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
वहीं, इसके बाद पुन: 5 एवं 6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जाएगा। दावा एवं आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता दिवसों के आयोजन को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। वहीं,मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
मतदान दिवस के मौके पर सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने बूथों पर तैनात रहेंगे। वहां बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि जिन मतदाताओं के नाम छूटे हुए उसे देख सकें। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम या पता में संशोधन किया जाना है, उसके लिए अलग-अलग निर्धारित फॉर्म में बीएलओ आवेदन प्राप्त करेंगे। इसके माध्यम से आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।
साथ ही, नये मतदाताओं से भी फॉर्म 6 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची में कोई भी योग्य नागरिक अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर कर जमा कर सकता है। इसके साथ ही, voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म
● फार्म-6 (घोषणा पत्र के साथ)- नया मतदाता पंजीकरण, यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं या आप कुछ महीनों में 18 वर्ष के हो जाएंगे तो फॉर्म 6 भरें।
● फार्म-6 ए (घोषणा पत्र के साथ )- नया मतदाता पंजीकरण (एनआरआई), यदि आप भारत के नागरिक हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है तो फॉर्म 6 ए भरें।
● फार्म-7 - विलोपन मौजूदा मतदाता सूची से नाम हटाने को फॉर्म 7 भरें।
● फार्म-8 - प्रविष्टि में सुधार (पीडब्ल्यूडी के अद्यतन या प्रतिस्थापन (घोषणा पत्र के साथ) या अंकन के साथ एपिक प्राप्त करने के लिए फॉर्म
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें