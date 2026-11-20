निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार दो अभियान दिवसों का आयोजन शनिवार एवं रविवार को होगा। इसके तहत पहले अभियान दिवस का आयोजन 21 नवंबर (शनिवार) एवं 22 नवंबर (रविवार) को होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 12 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 का संचालन शुरू हो गया है। यह 11 दिसंबर 2026 तक संचालित होगा। इस बीच आयोग के निर्देश के अनुसार दो अभियान दिवसों का आयोजन शनिवार एवं रविवार को होगा। इसके तहत पहले अभियान दिवस का आयोजन 21 नवंबर (शनिवार) एवं 22 नवंबर (रविवार) को होगा। विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावे voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

वहीं, इसके बाद पुन: 5 एवं 6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जाएगा। दावा एवं आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता दिवसों के आयोजन को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। वहीं,मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

मतदान दिवस के मौके पर सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने बूथों पर तैनात रहेंगे। वहां बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि जिन मतदाताओं के नाम छूटे हुए उसे देख सकें। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम या पता में संशोधन किया जाना है, उसके लिए अलग-अलग निर्धारित फॉर्म में बीएलओ आवेदन प्राप्त करेंगे। इसके माध्यम से आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

साथ ही, नये मतदाताओं से भी फॉर्म 6 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची में कोई भी योग्य नागरिक अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर कर जमा कर सकता है। इसके साथ ही, voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म ● फार्म-6 (घोषणा पत्र के साथ)- नया मतदाता पंजीकरण, यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं या आप कुछ महीनों में 18 वर्ष के हो जाएंगे तो फॉर्म 6 भरें।

● फार्म-6 ए (घोषणा पत्र के साथ )- नया मतदाता पंजीकरण (एनआरआई), यदि आप भारत के नागरिक हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है तो फॉर्म 6 ए भरें।

● फार्म-7 - विलोपन मौजूदा मतदाता सूची से नाम हटाने को फॉर्म 7 भरें।