नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग की तारीख आ गई, अगले दिन नए सीएम ले सकते हैं शपथ
14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। यह उनकी आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। नीतीश कुमार इस दिन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
Nitish Last Cabinet Meeting: बिहार की राजनीति में 20 साल पुराने नीतीश युग की पूर्णाहुति होने वाली है। 14 अप्रैल इस दिशा में एक ऐसी तारीख होगी जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस दिन कैबिनेट सहयोगियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जो उनकी अंतिम कैबिनेट होगी। इसमें कई एजेंडों फैसले लिए जाएं। इस बैठक के बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगले दिन 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल सकते हैं।
सरकार के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 14 अप्रैल को उनकी जयंती है। इसके बाद वे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। यह भी बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में वे अपने छूटे हुए एजेंडों को पास करवा सकते हैं। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस्तीफे और नए सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर अभी कुछ तय नहीं है। केवल कैबिनेट मीटिंग की अधिसूचना जारी की गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें