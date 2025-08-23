तेज प्रताप के खुलासे के इंतजार में बदल गई तारीख; कहा था कल बताएंगे 5 जयचंदों के नाम

तेज प्रताप यादव के उस खुलासे के इंतजार में तारीख बदल गई। जिसमें तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि उनके राजनीतिक जीवन को षडयंत्र रच कर खत्म करने की कोशिश करने वाले पांच जयचंदों के परिवार के लोगों को बेनकाब करेंगे। लेकिन उन्होने न सोशल मीडिया और न मीडिया के सामने कोई खुलासा किया।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अपने खिलाफ साजिश कर रहे पांच 'जयचंदों' के नाम का शुक्रवार को खुलासा करने का ऐलान फुस्स हो गया। परिवार, पार्टी और उनके फैंस का इंतजार घड़ी के साथ दिन से रात में बदल गया। लेकिन न उनका कोई ट्वीट आया और न ही कोई बयान। तेज प्रताप के मुंह खोलने और बोलने के इंतजार में तारीख भी बदल गई। पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव ने गुरुवार रात 10 बजकर 33 मिनट पर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट से खलबली मचा दी थी।

तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि मेरे राजनीतिक जीवन को पांच 'जयचंद' परिवारों ने साजिश रचकर खत्म करने की कोशिश की है। कल (यानी शुक्रवार) मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। जयचंदों के षडयंत्र का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन तेज प्रताप के खुलासे के इंतजार में तारीख बदल गई। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। लेकिन न तो सोशल मीडिया पर और न ही मीडिया को बुलाकर उन्होने कोई खुलासा किया।

ऐसे में तेज प्रताप आखिर कहां गायब हो गए। शनिवार की अहले रात (खबर लिखे जाने तक) तेज प्रताप की इस मामले कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। मीडिया में तेज प्रताप के खुलासे को लेकर उत्सुकता भी थी। लेकिन अब लगता है कि इंतजार और लंबा हो गया है। तेज प्रताप ने खुद ये ऐलान किया था कि वो शुक्रवार को उनके खिलाफ षडयंत्र रचने वाले 5 'जयचंद' परिवार के लोगों को बेनकाब करेंगे।

इससे पहले तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो और पोस्ट वायरल करने का खुलासा करते हुए बताया था, कि आखिर जयचंद कौन हैं। अनुष्का के भाई पर आकाश यादव पर आरोप लगाते हुए पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि कुछ जयचंदों द्वारा हमारी फोटो वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। लेकिन तुम जैसे टूटपूंजियों लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा। बल्कि हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे।