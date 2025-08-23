date changed while waiting for Tej Pratap revelation he had said he will reveal the names of five Jaichands तेज प्रताप के खुलासे के इंतजार में बदल गई तारीख; कहा था कल बताएंगे 5 जयचंदों के नाम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdate changed while waiting for Tej Pratap revelation he had said he will reveal the names of five Jaichands

तेज प्रताप के खुलासे के इंतजार में बदल गई तारीख; कहा था कल बताएंगे 5 जयचंदों के नाम

तेज प्रताप यादव के उस खुलासे के इंतजार में तारीख बदल गई। जिसमें तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि उनके राजनीतिक जीवन को षडयंत्र रच कर खत्म करने की कोशिश करने वाले पांच जयचंदों के परिवार के लोगों को बेनकाब करेंगे। लेकिन उन्होने न सोशल मीडिया और न मीडिया के सामने कोई खुलासा किया। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 23 Aug 2025 12:50 AM
share Share
Follow Us on
तेज प्रताप के खुलासे के इंतजार में बदल गई तारीख; कहा था कल बताएंगे 5 जयचंदों के नाम

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अपने खिलाफ साजिश कर रहे पांच 'जयचंदों' के नाम का शुक्रवार को खुलासा करने का ऐलान फुस्स हो गया। परिवार, पार्टी और उनके फैंस का इंतजार घड़ी के साथ दिन से रात में बदल गया। लेकिन न उनका कोई ट्वीट आया और न ही कोई बयान। तेज प्रताप के मुंह खोलने और बोलने के इंतजार में तारीख भी बदल गई। पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव ने गुरुवार रात 10 बजकर 33 मिनट पर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट से खलबली मचा दी थी।

तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि मेरे राजनीतिक जीवन को पांच 'जयचंद' परिवारों ने साजिश रचकर खत्म करने की कोशिश की है। कल (यानी शुक्रवार) मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। जयचंदों के षडयंत्र का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन तेज प्रताप के खुलासे के इंतजार में तारीख बदल गई। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। लेकिन न तो सोशल मीडिया पर और न ही मीडिया को बुलाकर उन्होने कोई खुलासा किया।

ऐसे में तेज प्रताप आखिर कहां गायब हो गए। शनिवार की अहले रात (खबर लिखे जाने तक) तेज प्रताप की इस मामले कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। मीडिया में तेज प्रताप के खुलासे को लेकर उत्सुकता भी थी। लेकिन अब लगता है कि इंतजार और लंबा हो गया है। तेज प्रताप ने खुद ये ऐलान किया था कि वो शुक्रवार को उनके खिलाफ षडयंत्र रचने वाले 5 'जयचंद' परिवार के लोगों को बेनकाब करेंगे।

ये भी पढ़ें:5 जयचंदों में से एक बिहार छोड़कर भागने वाला है..,, तेज प्रताप ने क्या संदेश लिखा
ये भी पढ़ें:आकाश ने फोटो वायरल कर बदनाम किया; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई को बताया जयचंद
ये भी पढ़ें:तेजस्वी लाइन से भटक गए, समय बर्बाद कर रहे; वोटर अधिकार यात्रा पर बोले तेज प्रताप

इससे पहले तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो और पोस्ट वायरल करने का खुलासा करते हुए बताया था, कि आखिर जयचंद कौन हैं। अनुष्का के भाई पर आकाश यादव पर आरोप लगाते हुए पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि कुछ जयचंदों द्वारा हमारी फोटो वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। लेकिन तुम जैसे टूटपूंजियों लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा। बल्कि हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे।

आपको बता दें पार्टी और परिवार से दूर चल रहे तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप बनाई है। हाल ही में पांच दलों के साथ गठबंधन भी किया है। जिसमें प्रदीप निषाद की विकास वंचित इंसान पार्टी भी शामिल है। विधानसभा चुनाव के लिए दो सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुके हैं। खुद वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन की चर्चा है। तेज प्रताप कह चुके हैं, कि हम एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं।