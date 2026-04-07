एक रूम में पत्नी थी, दूसरे कमरे में दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली क्यों मार ली; बिहार में कांड
कौशल कुमार 2019 बैच के दरोगा थे। वह करीब 15 दिन पहले बिदुपुर थाना से स्थानांतरण होकर हाजीपुर आए थे। छह माह पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। एसपी विक्रम सिहाग ने मीडिया को बताया कि निजी कारणों से कौशल किशोर कुमार ने खुदकुशी की है।
हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जढ़ुआ ओपी प्रभारी सह पुलिस अवर निरीक्षक कौशल किशोर कुमार ने सोमवार की शाम सर्विस रिवाल्वर से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ओपी से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित बैंकमैन कॉलोनी में अपने किराए के कमरे में उन्होंने आत्महत्या की। घटना के वक्त दूसरे कमरे में पत्नी मौजूद थीं। शाम पांच बजे वह नगर थाना से कमरे पर लौटे थे।
सरेशाम गोली की आवाज सुनकर पत्नी और मकान मालिक कमरे के पास पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था। गेट तोड़ा गया तो वह कमरे में खून से लथपथ हाल में मिले। सूचना मिलते ही एसपी विक्रम सिहाग, एसडीपीओ सुबोध कुमार, नगर थानाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए।
कौशल कुमार 2019 बैच के दरोगा थे। वह करीब 15 दिन पहले बिदुपुर थाना से स्थानांतरण होकर हाजीपुर आए थे। छह माह पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। एसपी विक्रम सिहाग ने मीडिया को बताया कि निजी कारणों से कौशल किशोर कुमार ने खुदकुशी की है। 10 मार्च को उन्हें ओपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वह बिदुपुर थाने में तैनात थे। वह तेज तर्रार थे। कौशल खगड़िया जिले के सदर थाने क्षेत्र के रहनेवाले थे।