प्यार में धोखा खाई युवती से दारोगा रात में करने लगा गंदी बात, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दारोगा की करतूत ने वर्दी की साख पर दाग लगाने का काम किया है। प्यार में धोखा खाई जिस युवती ने थाने में शिकायत कराई थी उस युवती को दारोगा ही परेशान करने लगा। आरोप है कि दारोगा युवती को गंदे मैसेज भी भेजता था।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रेमी से धोखा खाई पीड़ित युवती को दारोगा की अश्लीलता का शिकार होना पड़ा। उसका केस देखने वाला दारोगा उसे रातों में कॉल परेशान करता था। युवती ने दारोगा की हरकत की शिकायत एसएसपी से की थी। एसडीपीओ नगर-2 से मामले की जांच कराने के बाद एसएसपी ने आरोपित अहियापुर थाना के दारोगा ललन कुमार को शनिवार की सुबह सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय प्रोसीडिंग चलाने का भी एसएसपी ने आदेश दिया है।
बताया गया कि युवती ने अहियापुर इलाके के प्रेमी नीरज नवाब पर उसे धोखा देने, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे ब्लैकमेल करते हुए आठ लाख रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अहियापुर थाना के एसआई ललन कुमार को युवती के केस का आईओ बनाया गया था। आरोप है कि दारोगा पीड़िता से फोन पर अनुचित, अमर्यादित व आपत्तिजनक बातें करने लगा। पीड़िता ने दारोगा के खिलाफ मानसिक रूप से परेशान करने की शिकायत की थी।
शिकायत के बाद एसडीपीओ नगर-2 से मामले की जांच कराई गई। उन्होंने पीड़िता से पूछताछ की। पीड़िता ने उन्हें कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग तक सुनाई। इसके बाद आरोपित दारोगा से पूछताछ की गई। जांच के बाद एसडीपीओ ने एसएसपी को रिपोर्ट पेश की। एसएसपी ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों के सत्यापन के उपरांत यह तथ्य सामने आया कि पुअनि ललन कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता के साथ संदिग्ध व अशोभनीय आचरण किया। यह कृत्य पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला, कर्तव्यहीनता और घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है। इसलिए आरोपित अहियापुर थाना में पदस्थापित दारोगा ललन कुमार को सामान्य जीवनयापन भत्ता पर निलंबित किया गया है।