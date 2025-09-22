Wife affair with elder brother husband killed the younger in Darbhanga Bihar जिसके बड़े भाई से चल रहा था पत्नी का रोमांस, पति ने उसके छोटे भाई की हत्या कर दी, Darbhanga Hindi News - Hindustan
जिसके बड़े भाई से चल रहा था पत्नी का रोमांस, पति ने उसके छोटे भाई की हत्या कर दी

मृत बच्चे की मां ने बताया कि बड़े बेटे से संजय की पत्नी का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इस वजह से कुछ दिनों से दोनों परिवार के बीच तनाव बना हुआ था। संजय ने ही उसकी हत्या की।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, लहेरियासराय, संवाद सूत्रMon, 22 Sep 2025 11:02 AM
बिहार के दरभंगा में 12 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी गाछी से उसका शव बरामद हुआ। वह फेकला थाना क्षेत्र के मठ छपरार गांव का रहने वाला स्व. विनोद दास का पुत्र रौशन कुमार था। मृतक इसी थाना क्षेत्र के हरिपट्टी गांव में अपने ननिहाल में रह रहा था। घटना का कारण अवैध प्रेम संबंध बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के अनुसार शनिवार की दोपहर रौशन साइकिल से निकला था, पर वह देर शाम तक घर नहीं लौट पाया। शाम में इसकी छानबीन की गई, पर उसका कुछ पता नहीं चला। शनिवार की रात करीब नौ बजे एक अनजान नंबर से मृतक के भाई रितिक कुमार दास को किसी ने मोबाइल पर सूचना दी कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। रितिक ने अपने घर के अगल-बगल लोगों को इस बात की सूचना दी। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की।

मृत बच्चे की साइकिल बरामद

मृतक के परिजनों ने कहा कि बगल के रहने वाले संजय शर्मा से पिछले एक महीने से विवाद चल रहा था। उसी ने हत्या की होगी। पुलिस ने छापेमारी कर संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मृतक की साइकिल और हत्या में प्रयुक्त सीमेंट पिलर को भी जब्त कर लिया। छापेमारी टीम में बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार, एपीएम थानाध्यक्ष संजीत कुमार, फेकला थानाध्यक्ष गौतम, बहादुरपुर थाने के पीएसआई रितेश कुमार, अभय कुमार व एएसआई सादिक इकबाल शामिल थे।

एसएसपी ने क्या बताया?

बताया जाता है कि मृतक के पिता की मौत 2016 में ही हो गई थी। इसके बाद मृतक की मां और उसका भाई रितेश अपने ननिहाल हरिपट्टी में ही रह रहे थे। फिलहाल रितेश दिल्ली में काम करता है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि मुख्य आरोपित संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की मां लालपरी देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई से आरोपित की पत्नी का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों से दोनों परिवार के बीच तनाव बना हुआ था। इसीलिए आरोपित ने इस घटना को अंजाम दिया।

