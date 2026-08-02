Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:हंगामा कर रहा नशेड़ी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार, सिंहवाड़ा में एक युवक को नशे की हालत में पुलिस थाने में हंगामा करने के कारण गिरफ्तार किया गया। युवक का नाम शिवम कुमार है, जो कटासा का निवासी है। थानाध्यक्ष बसंत कुमार की शिकायत पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:हंगामा कर रहा नशेड़ी गिरफ्तार

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। थाना परिसर में नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक कटासा निवासी युवक शिवम कुमार बताया गया है। इस मामले में सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार के आवेदन पर नशेड़ी युवक पर एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ थाना कार्यालय में विधि-व्यवस्था संबंधी कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान युवक थाना पहुंचकर हंगामा करने लगा। जांच के दौरान नशे में होने की पुष्टि होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।