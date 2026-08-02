Darbhanga News: सिंहवाड़ा:हंगामा कर रहा नशेड़ी गिरफ्तार

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:हंगामा कर रहा नशेड़ी गिरफ्तार
Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार, सिंहवाड़ा में एक युवक को नशे की हालत में पुलिस थाने में हंगामा करने के कारण गिरफ्तार किया गया। युवक का नाम शिवम कुमार है, जो कटासा का निवासी है। थानाध्यक्ष बसंत कुमार की शिकायत पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। थाना परिसर में नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक कटासा निवासी युवक शिवम कुमार बताया गया है। इस मामले में सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार के आवेदन पर नशेड़ी युवक पर एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ थाना कार्यालय में विधि-व्यवस्था संबंधी कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान युवक थाना पहुंचकर हंगामा करने लगा। जांच के दौरान नशे में होने की पुष्टि होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
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