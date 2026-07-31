Darbhanga News: सूदखोर की प्रताड़ना से तंग युवक ने जान दी

Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। बेंता थाना क्षेत्र के दोनार गंगासागर मोहल्ले में बुधवार देर रात कर्ज के बोझ और सूदखोर की कथित प्रताड़ना से तंग आकर 29 वर्षीय युवक जितेंद्र साह ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतक उमेश साह का पुत्र था। गुरुवार को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को दोनार-कोतवाली चौक पर रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वे आरोपी सूदखोर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिखित आवेदन मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया।डीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मृतक के बड़े भाई चंदन साह ने बताया कि जितेंद्र टोटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था।

उसने पत्नी के इलाज के लिए एक लाख रुपये कर्ज लिया था, लेकिन इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। चंदन के अनुसार, वह 20 हजार रुपये लौटा चुका था और रोजाना 200 रुपये ब्याज दे रहा था। इसके बावजूद सूदखोर प्रतिदिन 400 रुपये ब्याज देने का दबाव बना रहा था। परिजनों का आरोप है कि बुधवार रात कर्ज वसूलने आया कर्मी बच्चों के सामने ही जितेंद्र की चप्पल से पिटाई कर गया। अपमान और मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर उसने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद जितेंद्र ही टोटो चलाकर अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश कर रहा था। अब उसकी मौत के बाद बच्चों के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया है। थाना प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि मामले में आवेदन मिलने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।