Darbhanga News: बिरौल:समस्याओं के समाधान का बैठक में दिया निर्देश
Darbhanga News: बिरौल के विधायक सुजीत कुमार ने नरकटिया भंडारिया पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सड़क, नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और राशन की समस्याओं पर चर्चा हुई। विधायक ने सभी समस्याओं का गंभीरता से सुना और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने की अपील की गई।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। गौड़ाबौराम विधायक सुजीत कुमार ने अपने आवास पर नरकटिया भंडारिया पंचायत के जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुखिया रामनरेश यादव, उप मुखिया शंभू राय, भाजपा कार्यकर्ता शिव शंकर चौधरी, परशुराम चौधरी, संतोष साहनी, रामप्रवेश राय सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में पंचायत की सड़कें, नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और राशन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की प्रमुख मांगें विधायक के समक्ष रखीं। विधायक ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव है।
पंचायत स्तर पर बैठक कर आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा।सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने और लोगों को योजनाओं की जानकारी देने की अपील की।
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