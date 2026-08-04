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Darbhanga News: मोबाइल छिनतई में तीन धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में एनएच 27 पर दो नाबालिगों को मोबाइल छिनतई करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी अक्षय कुमार यादव को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लूटे गए पांच मोबाइल बरामद हुए। यह घटना पंजाबी ढाबा के पास हुई।

Darbhanga News: मोबाइल छिनतई में तीन धराए

Darbhanga News: दरभंगा। एनएच 27 पर हाई स्पीड बाइक से मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले दो नाबालिगों को सदर थाने की पुलिस ने रविवार की देर शाम पंजाबी ढाबा के पास पकड़ा। दोनों के बयान के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांधीनगर कटरहिया मोहल्ले से एक अन्य युवक अक्षय कुमार यादव को गिरफ्तार किया। अक्षय मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र के नरहिया गोट का मूल निवासी है। उसके पास से पुलिस ने पूर्व में लूटा गया पांच मोबाइल बरामद किया है।

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