Darbhanga News: जाले:सड़क हादसे में छात्र की मौत, दो गंभीर

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। पुपरी-बेनीपट्टी एसएच-52 पर जाले थाना क्षेत्र के चंदौना स्थित एमकेएस कॉलेज के पास गत बुधवार की रात सड़क दुर्घटना में कमतौल थाना क्षेत्र के मधुपुर निवासी सुधीर दास के पुत्र राहुल कुमार (20) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार घोघराहा गांव के ही बेचन दास का पुत्र राजेश दास (21) भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए दरभंगा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राहुल और राजेश बाइक से पुपरी से घोघराहा लौट रहे थे। इसी बीच किसी वाहन की तेज रोशनी की वजह से बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया।

बाइक एक साइकिल से जा टकराई। हादसा इतनी बड़ा था कि राहुल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना में घोघराहा के ही परीक्षण ठाकुर का पुत्र रविन्द्र ठाकुर (35) भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। परिजनों ने उसे किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। राहुल घोघराहा स्थित अपने ननिहाल में रहकर बचपन से ही पढ़ाई कर रहा था। वह सहसपुर पंचायत के पूर्व पंसस घोघराहा चट्टी निवासी मदन लाल दास का नाती था। वर्तमान में वह एमकेएस कॉलेज चंदौना में स्नातक का छात्र था। उसके पिता सऊदी अरब में रहते हैं। वह दो भाई एवं एक बहन में सबसे बड़ा था। इस हादसे ने राहुल के ननिहाल और उसके पैतृक पक्ष के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दोनों जगह गुरुवार को मातम का दृश्य पसरा रहा। मधुपुर में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ।