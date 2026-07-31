Darbhanga News: जाले:सड़क हादसे में छात्र की मौत, दो गंभीर

Darbhanga News: जाले:सड़क हादसे में छात्र की मौत, दो गंभीर
Darbhanga News: जाले थाना क्षेत्र के चंदौना में सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय राहुल कुमार की मौत हो गई। वह बाइक से अपने मित्र राजेश दास के साथ लौट रहा था। तेज रोशनी के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह एक साइकिल से टकरा गई। इस हादसे में राजेश गंभीर रूप से जख्मी है।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। पुपरी-बेनीपट्टी एसएच-52 पर जाले थाना क्षेत्र के चंदौना स्थित एमकेएस कॉलेज के पास गत बुधवार की रात सड़क दुर्घटना में कमतौल थाना क्षेत्र के मधुपुर निवासी सुधीर दास के पुत्र राहुल कुमार (20) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार घोघराहा गांव के ही बेचन दास का पुत्र राजेश दास (21) भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए दरभंगा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राहुल और राजेश बाइक से पुपरी से घोघराहा लौट रहे थे। इसी बीच किसी वाहन की तेज रोशनी की वजह से बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया।
बाइक एक साइकिल से जा टकराई। हादसा इतनी बड़ा था कि राहुल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना में घोघराहा के ही परीक्षण ठाकुर का पुत्र रविन्द्र ठाकुर (35) भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। परिजनों ने उसे किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। राहुल घोघराहा स्थित अपने ननिहाल में रहकर बचपन से ही पढ़ाई कर रहा था। वह सहसपुर पंचायत के पूर्व पंसस घोघराहा चट्टी निवासी मदन लाल दास का नाती था। वर्तमान में वह एमकेएस कॉलेज चंदौना में स्नातक का छात्र था। उसके पिता सऊदी अरब में रहते हैं। वह दो भाई एवं एक बहन में सबसे बड़ा था। इस हादसे ने राहुल के ननिहाल और उसके पैतृक पक्ष के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दोनों जगह गुरुवार को मातम का दृश्य पसरा रहा। मधुपुर में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।