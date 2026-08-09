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Darbhanga News: सांप के डंसने से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के केवटगामा में 46 वर्षीय रंजीत मुखिया की सर्पदंश से मौत हो गई। वह नाश्ते की दुकान चलाते थे और रात को वहीं सोते थे। शुक्रवार रात पानी पीने गए समय सांप ने उन्हें डस लिया। इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई।

Darbhanga News: सांप के डंसने से अधेड़ की मौत

Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के केवटगामा में सर्पदंश से 46 वर्षीय रंजीत मुखिया की मौत हो गई। वे राजेंद्र मुखिया के पुत्र थे। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने शनिवार को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मौजूद परिजनों के अनुसार रंजीत मुखिया घर से करीब दो किलोमीटर दूर नाश्ते की दुकान चलाते थे। वे रात में दुकान पर ही सोते थे। शुक्रवार रात करीब नौ बजे खाना खाने के बाद वे पानी पीने के लिए दुकान के पास स्थित चापाकल पर गए थे। चापाकल के आसपास घनी झाड़ी और बड़े-बड़े पत्थर थे।

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इसी दौरान सांप ने उनके बाएं पैर में डस लिया। सांप के डसने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें आनन-फानन में स्थानीय पीएचसी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया। परिजन उन्हें डीएमसीएच लेकर जा रहे थे इसी बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को गांव ले आए और घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। बताया जाता है कि रंजीत मुखिया की कमाई से ही परिवार का भरण-पोषण होता था।

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