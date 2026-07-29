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Darbhanga News: टेकटार गांव में सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा के कमतौल प्रखंड क्षेत्र के टेकटार गांव में खाना बनाते समय 35 वर्षीय समझौता देवी को सांप ने काट लिया। अस्पताल पहुँचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला के दो पुत्र और एक पुत्री हैं। उनके परिवार में मातम छा गया है और गांव में शोक का माहौल है।

Darbhanga News: टेकटार गांव में सर्पदंश से महिला की मौत

Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। कमतौल प्रखंड क्षेत्र के टेकटार गांव में घर में खाना बनाने के दौरान सांप के काटने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान समझौता देवी के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार बुधवार को करीब 12 बजे समझौता देवी घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। परिजन आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला के दो पुत्र और एक पुत्री हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए शव को बिना पोस्टमार्टम के ही घर ले गए। महिला की असामयिक मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

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