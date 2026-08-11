Darbhanga News: बहेड़ी:ट्रैक्टर से ठोकर मारने में प्राथमिकी

Darbhanga News: बहेड़ी:ट्रैक्टर से ठोकर मारने में प्राथमिकी
Darbhanga News: शशि प्रकाश, बहेड़ी के शंकररोहार बिठौली में रामशंकर शर्मा ने अपनी पत्नी संजू देवी को ट्रैक्टर से धक्का मारकर घायल करने का आरोप लगाते हुए तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। घटना के समय संजू देवी खाना लेकर घर जा रही थी। पुलिस कार्रवाई कर रही है।
Darbhanga News: शशि प्रकाश,बहेड़ी। थाना क्षेत्र के शंकररोहार बिठौली के रामशंकर शर्मा ने पत्नी को ट्रैक्टर से धक्का मारकर बुरी तरह जख्मी कर देने का आरोप लगाते हुए गांव के ही तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बताया कि उनकी पत्नी संजू देवी खाना लेकर घर से दरवाजे पर जा रही थी। इसी दौरान अमित मंडल ने ट्रैक्टर से जान-बूझकर धक्का मार दिया। पत्नी की दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
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