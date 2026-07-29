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Darbhanga News: न्यू सर्जरी भवन से वायरिंग काट फरार हो रहे उचक्के धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा के डीएमसीएच न्यू सर्जरी ब्लाक से तीन उचक्के बिजली वायरिंग काटकर भागने की कोशिश में पकड़े गए। इनसे बिजली के तारों से भरा एक बैग बरामद हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पकड़कर बेंता पुलिस को सौंप दिया। अब तक 3 लाख रुपये से अधिक के तार चुराए जा चुके हैं।

Darbhanga News: न्यू सर्जरी भवन से वायरिंग काट फरार हो रहे उचक्के धराए

Darbhanga News: दरभंगा,नगर प्रतिनिधि। डीएमसीएच न्यू सर्जरी ब्लाक की छठी मंजिल से बिजली वायरिंग काटकर वहां से फरार होने के दौरान तीन उचक्के सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ गए। उचक्कों के पास से बिजली तार से भरा एक बैग भी बरामद हुआ। कर्मियों ने उनकी जमकर धुनाई करने के बाद उन्हें बेंता पुलिस के हवाले कर दिया है। सर्जरी ब्लाक का रख-रखाव संभाल रहे बीएमएसआईसीएल कर्मी मंजय कुमार व अब्दुल गनी ने बताया कि वायरिंग तार को उच्चके 17 जुलाई से लगातार उड़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अबतक तीन लाख से अधिक मूल्य के तार की चोरी हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखने पर तीन संदिग्ध नजर आएं।

उन्होंने बताया कि उनमें से एक उचक्का बुधवार को एक बैग में तार लेकर जाता नजर आया। पीछा कर उसे पकड़ा गया। उसे बचाने दो अन्य उचक्के वहां पहुंच गए। शोर-शराबा सुन मौके पर तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर महेश सिंह ने गार्डों की मदद से तीनों को दबोचकर बेंता पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि अस्पताल प्रशासन के आवेदन देने पर पुलिस मामला दर्जकर कार्रवाई करेगी।

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