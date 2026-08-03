Darbhanga News: हायाघाट:चोर समेत तीन को किया गिरफ्तार
Darbhanga News: संजय राय की कृषि मोटर 30 जुलाई को चोरी हो गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की और 24 घंटे के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों की पहचान रसूलपुर गांव के मो. मोनाजिर और मो. बबलू के रूप में हुई। पुलिस ने मोटर को भी बरामद कर लिया और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Darbhanga News: सुभाष चंद्र सिंह,हायाघाट। स्थानीय थाने के रसूलपुर गांव निवासी संजय राय का एग्रीकल्चर मोटर गत 30 जुलाई की शाम उसके खेत से चोरों ने चोरी कर ली। चोरों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरों को पकड़कर मोटर को भी बरामद कर लिया। चोर किसान के गांव रसूलपुर के ही निकले। पुलिस ने उसी गांव के स्व. मशकूर के पुत्र मो. मोनाजिर (29) एवं मो. शम्मी आलम के पुत्र मो. बबलू उर्फ मो. रजाउल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि मोटर उक्त दोनों ने ही चुराया है, जिसे कबाड़ कारोबारी कल्याणपुर (समस्तीपुर) थाने के कपूरपट्टी गांव निवासी स्व.माधो सहनी के पुत्र बालो सहनी के हाथों बेच दिया है।
पुलिस ने कबाड़ी वाले के यहां से मोटर बरामद कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रवीन्द्र भारती के अनुसार तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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