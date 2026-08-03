Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: हायाघाट:चोर समेत तीन को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: संजय राय की कृषि मोटर 30 जुलाई को चोरी हो गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की और 24 घंटे के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों की पहचान रसूलपुर गांव के मो. मोनाजिर और मो. बबलू के रूप में हुई। पुलिस ने मोटर को भी बरामद कर लिया और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Darbhanga News: हायाघाट:चोर समेत तीन को किया गिरफ्तार

Darbhanga News: सुभाष चंद्र सिंह,हायाघाट। स्थानीय थाने के रसूलपुर गांव निवासी संजय राय का एग्रीकल्चर मोटर गत 30 जुलाई की शाम उसके खेत से चोरों ने चोरी कर ली। चोरों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरों को पकड़कर मोटर को भी बरामद कर लिया। चोर किसान के गांव रसूलपुर के ही निकले। पुलिस ने उसी गांव के स्व. मशकूर के पुत्र मो. मोनाजिर (29) एवं मो. शम्मी आलम के पुत्र मो. बबलू उर्फ मो. रजाउल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि मोटर उक्त दोनों ने ही चुराया है, जिसे कबाड़ कारोबारी कल्याणपुर (समस्तीपुर) थाने के कपूरपट्टी गांव निवासी स्व.माधो सहनी के पुत्र बालो सहनी के हाथों बेच दिया है।

पुलिस ने कबाड़ी वाले के यहां से मोटर बरामद कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रवीन्द्र भारती के अनुसार तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Crime News Darbhanga Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।