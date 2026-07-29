Darbhanga News: कबाड़ी दुकान में चोरी करते चार नाबालिग धराए
Darbhanga News: बहेड़ी में एक कबाड़ी दुकान में चोरी करते समय चार नाबालिगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत उन्हें निरुद्ध किया है। इसके अलावा शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने पकड़ा।
Darbhanga News: बहेड़ी, एक संवाददाता। बहेड़ी बाजार स्थित एक कबाड़ी दुकान में चोरी करते हुए चार नाबालिगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चारों को निरुद्ध कर किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में मुरली गांव के सुमन यादव तथा समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के शहरू गांव के अनिल मंडल शामिल हैं। दोनों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में दोनों के शराब सेवन की पुष्टि हुई।
उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, कबाड़ी दुकान में चोरी के मामले में पकड़े गए चारों विधि-विरुद्ध बालकों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
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