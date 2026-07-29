Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: कबाड़ी दुकान में चोरी करते चार नाबालिग धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: बहेड़ी में एक कबाड़ी दुकान में चोरी करते समय चार नाबालिगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत उन्हें निरुद्ध किया है। इसके अलावा शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने पकड़ा।

Darbhanga News: कबाड़ी दुकान में चोरी करते चार नाबालिग धराए

Darbhanga News: बहेड़ी, एक संवाददाता। बहेड़ी बाजार स्थित एक कबाड़ी दुकान में चोरी करते हुए चार नाबालिगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चारों को निरुद्ध कर किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में मुरली गांव के सुमन यादव तथा समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के शहरू गांव के अनिल मंडल शामिल हैं। दोनों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में दोनों के शराब सेवन की पुष्टि हुई।

उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, कबाड़ी दुकान में चोरी के मामले में पकड़े गए चारों विधि-विरुद्ध बालकों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Crime News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।