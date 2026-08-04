Darbhanga News: सड़क हादसे में साली की मौत, जीजा जख्मी
Darbhanga News: दरभंगा के बिरौल-कुशेश्वरस्थान एसएच 56 पर तेज रफ्तार वाहन की ठोकर से 18 वर्षीय नेहा कुमारी की मौत हो गई। वह अपने जीजा के साथ बाइक पर जल चढ़ाने जा रही थी। घटना में जीजा श्रवण कुमार चौपाल घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।
Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। बिरौल-कुशेश्वरस्थान एसएच 56 पर बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगरघाट के पास तेज रफ्तार वाहन की ठोकर से बाइक पर सवार युवती की मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा युवक जख्मी हो गया। मृतका की पहचान सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी निवासी कुशेश्वर चौपाल की पुत्री नेहा कुमारी (18) के रूप में की गई। जख्मी युवक उसके जीजा श्रवण कुमार चौपाल बताए जाते हैं। पुलिस ने डीएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम करा उसे परिजनों को सौंप दिया। डीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मौजूद परिजनों ने बताया कि नेहा अपने जीजा के साथ बाइक पर बैठकर जल चढ़ाने कुशेश्वरस्थान जा रही थी।
इसी दौरान शिवनगरघाट के पास किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। गंभीर रूप से जख्मी नेहा को एक निजी चिकित्सक के यहां पहुंचाया गया। चिकित्सक ने उसे सरकारी अस्पताल के जाने की सलाह दी। इसके बाद उसे बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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