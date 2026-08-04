Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: सड़क हादसे में साली की मौत, जीजा जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: दरभंगा के बिरौल-कुशेश्वरस्थान एसएच 56 पर तेज रफ्तार वाहन की ठोकर से 18 वर्षीय नेहा कुमारी की मौत हो गई। वह अपने जीजा के साथ बाइक पर जल चढ़ाने जा रही थी। घटना में जीजा श्रवण कुमार चौपाल घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।

Darbhanga News: सड़क हादसे में साली की मौत, जीजा जख्मी

Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। बिरौल-कुशेश्वरस्थान एसएच 56 पर बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगरघाट के पास तेज रफ्तार वाहन की ठोकर से बाइक पर सवार युवती की मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा युवक जख्मी हो गया। मृतका की पहचान सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी निवासी कुशेश्वर चौपाल की पुत्री नेहा कुमारी (18) के रूप में की गई। जख्मी युवक उसके जीजा श्रवण कुमार चौपाल बताए जाते हैं। पुलिस ने डीएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम करा उसे परिजनों को सौंप दिया। डीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मौजूद परिजनों ने बताया कि नेहा अपने जीजा के साथ बाइक पर बैठकर जल चढ़ाने कुशेश्वरस्थान जा रही थी।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: सावन की पहली सोमवारी पर स्कार्पियो से कुचलकर एक शिवभक्त की मौत

इसी दौरान शिवनगरघाट के पास किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। गंभीर रूप से जख्मी नेहा को एक निजी चिकित्सक के यहां पहुंचाया गया। चिकित्सक ने उसे सरकारी अस्पताल के जाने की सलाह दी। इसके बाद उसे बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Death Darbhanga Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।