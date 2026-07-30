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Darbhanga News: बिना सूचना छह माह से अनुपस्थित शिक्षक निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: लखनौर के मध्य विद्यालय, बेलही गुणाकरपुर के शिक्षक विनोद कुमार को बिना सूचना लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के लिए निलंबित किया गया है। यह निर्णय बीईओ लखनौर की अनुशंसा और डीईओ अक्षय कुमार पांडेय के निर्देश पर लिया गया है। शिक्षक पर अनुशासनहीनता और शैक्षणिक कार्य प्रभावी करने के आरोप हैं।

Darbhanga News: बिना सूचना छह माह से अनुपस्थित शिक्षक निलंबित

Darbhanga News: लखनौर। प्रखंड के मध्य विद्यालय, बेलही गुणाकरपुर के विशिष्ट शिक्षक विनोद कुमार को लंबे समय से बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बीईओ लखनौर की अनुशंसा और उपलब्ध आरोप पत्र के आधार पर डीईओ अक्षय कुमार पांडेय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है। शिक्षक पर 15 जनवरी 2026 से लगातार विद्यालय नहीं आने, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता तथा शैक्षणिक कार्य प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, मधवापुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी।

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डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

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