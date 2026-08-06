Darbhanga News: ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे शिक्षक पर हमला

Darbhanga News: सीतामढ़ी में विक्रमपुर गांव के शिक्षक रामकिशोर सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। घटना 19 जुलाई की रात हुई जब वे ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहे थे। स्थानीय थाना में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Darbhanga News: जाले, एक, संवाददाता। सीतामढ़ी जिले के पुपरी थानाक्षेत्र के विक्रमपुर गांव निवासी रामकिशोर सिंह, पिता स्व. गुड्डू सिंह (50वर्ष) नामक एक शिक्षक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में शिक्षक के फर्द बयान के आधार पर स्थानीय थाना में विक्रमपुर गांव के हीं रंजन महतो, राधेश्याम महतो, शिव शंकर महतो और राजीव महतो सहित चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमला किए जाने से संबंधित एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

घटना का विवरण एफआईआर में कहा गया है कि वे 19 जुलाई की रात करीब 8 बजे पुपरी थानाक्षेत्र के भहमा गांव से ट्यूशन पढ़ाकर वापस अपने घर विक्रमपुर लौट रहे थे। जब वे चंदौना स्थित एमकेएस कॉलेज के पास पहुंचे, तो वहां पर पहले से घात लगाये बैठे उक्त लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया।

जख्मों का हाल एफआईआर में कहा गया है कि राजीव महतो और शिवशंकर महतो ने उसे पकड़ लिया और रंजन महतो ने हाथ में लिए लोहे के रॉड से जान मारने की नीयत से उसके सिर पर वार कर दिया। जिससे उसका सिर फट गया और वह खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आरोपियों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गये।

उपचार और अनुसंधान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उसे गंभीर अवस्था में देख टेम्पो से पुपरी स्थित पीएचसी ले गए। उसकी स्थिति देख डॉक्टरों ने उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना का अनुसंधानकर्ता एसआई दीप शिखा को बनाया गया है। पुलिस ने मामला मारपीट कर घायल करने के आरोप में दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है。