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Darbhanga News: जाले:युवक की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: जाले थाना क्षेत्र के दोघड़ा में 21 वर्षीय अशरफ अली की संदिग्ध मौत पर उसकी मां ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि अशरफ को जान से मारने के इरादे से जहर खिलाया गया। उसके और एक स्थानीय युवती के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण परिवार में तनाव बढ़ा।

Darbhanga News: जाले:युवक की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। थाना क्षेत्र के दोघड़ा के वार्ड आठ के मो. इरशाद के 21 वर्षीय पुत्र अशरफ अली की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के मामले में उसकी मां गौसिया खातून ने स्थानीय थाने में अपने पुत्र की साजिश के तहत हत्या किए जाने से संबंधित एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें तीन लोगों को आरोपित किया गया है। मृतका की मां का आरोप है कि उसके पुत्र ने जहर खाया नहीं है, बल्कि उसे जान से मारने की नीयत से जहर खिलाया गया। एफआईआर में कहा गया है कि अशरफ अली का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

एक वर्ष पूर्व युवक के साथ युवती को देख युवती के भाई ने अशरफ के साथ मारपीट की थी। अगले दिन युवती की मां ने अशरफ के परिजनों से निकाह कराने का प्रस्ताव रखा, पर उस समय लड़की के भाई ने अशरफ को जान से मार देने की धमकी दी और निकाह नहीं होने दिया। मृतक की मां का आरोप है कि इसके बाद से युवती का भाई अशरफ को लगातार धमकी देने के साथ साथ गाली-गलौज कर रहा था।थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि मृतक की मां के आवेदन पर दोघड़ा के ही मो. कासिम, आयशा खातून और अब्दुल्लाह सहित अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।

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